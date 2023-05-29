مبابي بعد حصده جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي: أنا سعيد وسأبقى هنا الموسم المقبل

فاز كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، يوم الأحد، بعد أن ساعد فريق العاصمة في تحقيق اللقب للمرة الـ 11 والانفراد بالرقم القياسي.

وأصبح النجم الفرنسي أول لاعب يحصد الجائزة أربع مرات ليحطم الرقم القياسي الذي تقاسمه مع زلاتان إبراهيموفيتش.