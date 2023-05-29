تقرير: بسبب عرض سعودي ضخم.. كريم بنزيما قد يغادر ريال مدريد

كشفت منصة "ريليفو" الإسبانية أن كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، قد يغادر "الميرنغي" في الأسابيع المقبلة، بسبب تلقيه عرضا سعوديا كبيرا.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد بنزيما مع ناديه الحالي ريال مدريد في يونيو المقبل، ويحق للاعب الانتقال لأي نادٍ مجانا.

وذكرت عدة تقارير مؤخرا أن نادي الاتحاد، بطل الدوري السعودي، يرغب في التعاقد مع بنزيما والاستغناء عن المغربي عبد الرزاق حمد الله، هداف الفريق.