وكيل كريم بنزيما يرد على انتقادات عدم تدخله لحماية فينيسيوس

حرص كريم الجزيري، وكيل الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، الرد على الانتقادات والهجوم الذي لاقاه اللاعب بعد الأحداث التي اندلعت بتوجيه هتافات عنصرية ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة الفريق في استاد ميستايا الخاص بنادي فالنسيا، يوم الأحد الماضي.

ووجه البعض اللوم للقائد كريم بنزيما بعدم تدخله بقوة لإيقاف ما يحدث لزميله في الملعب.

وقال كريم الجزيري، عبر حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء: "بالنسبة لأولئك الذين يلاحقون بنزيما بدلاً من إدانة الأعمال الشنيعة، هل تريد أن يقفز كريم على الجماهير، أو يأخذ صافرة الحكم لإيقاف المباراة أو حتى جعل الشرطة توقف الإهانات العنصرية؟.. بالنسبة لي أنت أسوأ من العنصريين".