بقعة سوداء في ثوب ريال مدريد.. من الذي أفسد الموسم التاريخي؟

لا يختلف اثنان أن الموسم الحالي لريال مدريد ناجح للغاية، فلا يوجد فريق يحقق دوريه المحلي ويصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا يمكننا أن نطلق عليه أي شيء آخر يخالف النجاح.

الملكي استطاع أن يقدم أفضل نسخة منه في غالبية مباريات الموسم، ونجح من خلال ذلك في تحقيق نتائج وضعته على منصة التتويج بالليغا، بفارق مريح للغاية عن أقرب منافسيه.

هذا بجوار وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا باستحقاق، بعد التغلب على خصوم من نوعية مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وغيرهما من الفرق.

لكن هناك بقعة سوداء في ثوب النادي الملكي الأبيض ساهمت في إفساد الصورة النهائية للموسم، وحرمت ريال مدريد من موسم كان من الممكن أن يكون تاريخيًا لم يحدث من قبل في تاريخ الفريق.