أمم أفريقيا.. نقاط ضعف منتخب مصر في رحلة فك العقدة

خسارة نهائيين لأكبر بطولة في قارة أفريقيا موقف غير مألوف لجماهير الفراعنة، بخسارة النهائي مرة واحدة فقط في أول 8 مرات وصل فيها للمحطة الأخيرة للمسابقة القارية لذلك تطمح في تحسين سجلها في كوت ديفوار.

وفي النسخة المقبلة ينتظر منتخب مصر اختبارات تبدو في المتناول نظريًا، حيث سيلعب في المجموعة الثانية التي تضم: موزمبيق، وغانا، والرأس الأخضر.

وتنطلق النسخة الـ 34 من كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، يوم 13 يناير/ كانون الثاني المقبل، وتنتهي بإقامة المباراة النهائية في العاصمة أبيدجان، يوم 11 فبراير/شباط.