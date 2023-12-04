غاياردو: أحمد حجازي سيشارك مع نادي الاتحاد بعد هذا الإجراء
كشف مارسيلو غاياردو مدرب الاتحاد السعودي، اليوم الأحد، أن عودة المدافع أحمد حجازي للمباريات ستكون بالتنسيق مع الطاقم الطبي بعد تعافيه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.
وأصيب حجازي، البالغ عمره 32 عاما، أثناء مواجهة الفيحاء في مايو/ أيار الماضي، وأكمل قائد الفريق الموسم الماضي المباراة وهو مصاب، وخضع لجراحة في لندن في يونيو حزيران الماضي.
وأعلن حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عودة حجازي للمشاركة في التدريبات الجماعية مطلع الشهر الماضي، لكنه لم يشارك في أية مباراة حتى الآن.
وقال غاياردو، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، غدا الاثنين: "مشاركة حجازي ستكون بالتنسيق مع الطاقم الطبي للفريق الذي سيحدد عدد الدقائق التي يشارك فيها تمهيدا لعودته التي ستشكل إضافة مهمة لنا".
وأضاف: "نخوض المباراة بأفضل خيارات متاحة لنا ونحترم اللوائح التي تنص على مشاركة خمسة لاعبين أجانب فقط في البطولة القارية".
وتنص لوائح الاتحاد الآسيوي على الدفع بخمسة لاعبين أجانب بالإضافة للاعب آسيوي بعيدا عن المحليين في تشكيلة الفرق المتنافسة في دوري الأبطال.
ويتطلع حجازي للعودة للمشاركة في المباريات مع الاتحاد، إذ قال للصحفيين: "لدي شعور رائع حقا للعودة للمشاركة مع الفريق. أتمنى المساهمة في تحقيق تطلعات الجماهير".
ويستضيف الاتحاد منافسه أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية في جدة يوم 12 ديسمبر كانون الأول الحالي.
وأضاف غاياردو: "نخوض الكثير من المباريات وطبيعي اتباع نظام المداورة بين اللاعبين لبدء كأس العالم للأندية والفريق بحالة بدنية جيدة".
وضمن الاتحاد العبور إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.