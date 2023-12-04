غاياردو: أحمد حجازي سيشارك مع نادي الاتحاد بعد هذا الإجراء

وأصيب حجازي، البالغ عمره 32 عاما، أثناء مواجهة الفيحاء في مايو/ أيار الماضي، وأكمل قائد الفريق الموسم الماضي المباراة وهو مصاب، وخضع لجراحة في لندن في يونيو حزيران الماضي.

وأعلن حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عودة حجازي للمشاركة في التدريبات الجماعية مطلع الشهر الماضي، لكنه لم يشارك في أية مباراة حتى الآن.

وقال غاياردو، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، غدا الاثنين: "مشاركة حجازي ستكون بالتنسيق مع الطاقم الطبي للفريق الذي سيحدد عدد الدقائق التي يشارك فيها تمهيدا لعودته التي ستشكل إضافة مهمة لنا".

وأضاف: "نخوض المباراة بأفضل خيارات متاحة لنا ونحترم اللوائح التي تنص على مشاركة خمسة لاعبين أجانب فقط في البطولة القارية".