الكشف عن بديل أحمد نبيل "كوكا" في تشكيلة مصر بكأس الأمم الأفريقية

وكان لاشين، لاعب بيراميدز البالغ عمره 27 عاما، ضمن القائمة المبدئية التي أرسلها المدرب روي فيتوريا للاتحاد الأفريقي (الكاف) لكنه لم يظهر في القائمة النهائية التي ضمت كوكا.

وقال الاتحاد المصري عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر: "قرر الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين للقائمة النهاية المشاركة في كأس الأمم... بعد إصابة أحمد نبيل كوكا".

وجاء الإعلان عن ضم لاشين، الذي كان ضمن قائمة المنتخب الوطني في كأس الأمم الماضية التي حل فيها ثانيا بعد خسارة النهائي أمام السنغال، بعد ساعات من الإعلان عن استبعاد كوكا.