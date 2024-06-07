جماهير منتخب باكستان تهتف باسم رونالدو في مباراة السعودية (فيديو)

لم يكن أسطورة الكرة البرتغالية وهداف دوري روشن للمحترفين السعودي كريستيانو رونالدو حاضرًا في مباراة باكستان والسعودية ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة لمونديال 2026 وكأس أمم آسيا 2027، لكن صدى اسمه كان يتردد بقوة في ملعب مدينة إسلام أباد.

وهتفت الجماهير الباكستانية بقوة باسم نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو في المباراة التي فاز فيها رفاق سالم الدوسري خارج قواعدهم (3 ـ 0).

وضمن منتخب السعودية التأهل إلى المرحلة التالية من تصفيات آسيا لكأس العالم لكرة القدم 2026 بعد الفوز على باكستان اليوم الخميس.

وسجل فراس البريكان هدفين في الشوط الأول قبل أن يحسم مصعب الجوير النقاط الثلاث للسعودية بهدف آخر في الشوط الثاني، وسط سيطرة تامة من السعودية على فريق باكستان المتواضع.

ورفعت السعودية رصيدها بهذا الفوز إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة السابعة متفوقة بفارق ست نقاط عن الأردن الذي يلعب في وقت لاحق اليوم أمام طاجيكستان، فيما واصلت باكستان البحث عن النقطة الأولى لها في التصفيات بعد خسارة خمس مباريات.