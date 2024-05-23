نونيز يكشف السر وراء حذف صوره بقميص ليفربول

كشف المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، نجم ليفربول، السبب الرئيس وراء تصرفه المثير للجدل بحذف جميع صوره المتعلقة بفريقه من حسابه على "إنستغرام"، بعد فوز فريقه على توتنهام 4-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، في 5 مايو.

وكان نونيز حذف صوره التي يرتدي فيها قميص ليفربول من حسابه عبر "إنستغرام"، لتؤكد بعض التقارير أن ذلك التصرف إشارة إلى رحيله المرتقب.

وقال داروين نونيز في تصريحات صحفية: "منذ اللحظة التي تبدأ فيها اللعب وحتى اعتزالك، سيكون هناك دائمًا شخص ينتقدك، من قبل، كنت أنظر إلى هذه التعليقات السلبية كثيرًا وقد أثر ذلك على مستواي وحالتي النفسية".

وأضاف: "من يقول، إن تلك التعليقات السلبية لا تؤثر عليه فهو كاذب، تلك التعليقات السلبية الموجهة إليك ستؤثر عليك دائمًا".