نونيز يكشف السر وراء حذف صوره بقميص ليفربول
كشف المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، نجم ليفربول، السبب الرئيس وراء تصرفه المثير للجدل بحذف جميع صوره المتعلقة بفريقه من حسابه على "إنستغرام"، بعد فوز فريقه على توتنهام 4-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، في 5 مايو.
وكان نونيز حذف صوره التي يرتدي فيها قميص ليفربول من حسابه عبر "إنستغرام"، لتؤكد بعض التقارير أن ذلك التصرف إشارة إلى رحيله المرتقب.
وقال داروين نونيز في تصريحات صحفية: "منذ اللحظة التي تبدأ فيها اللعب وحتى اعتزالك، سيكون هناك دائمًا شخص ينتقدك، من قبل، كنت أنظر إلى هذه التعليقات السلبية كثيرًا وقد أثر ذلك على مستواي وحالتي النفسية".
وأضاف: "من يقول، إن تلك التعليقات السلبية لا تؤثر عليه فهو كاذب، تلك التعليقات السلبية الموجهة إليك ستؤثر عليك دائمًا".
وتابع: "إنهم يقولون لي كل شيء، لكنني أتجاهل تلك التعليقات؛ لأنها لا فائدة منها بالنسبة لي، أنا لا أنظر أبدًا إلى التعليقات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي، على الأقل الآن أنا لا أنظر إلى أي شيء، ولا حتى إلى الأشياء الجيدة، إذا سارت المباراة بشكل سيئ بالنسبة لي، فأنا أعتمد على عائلتي".
وأوضح: "عندما تسوء الأمور بالنسبة لي، أشعر بالغضب، لكنني أحاول أن أضحك مع عائلتي وألا أظهر لابني الغضب الذي أشعر به، ما حدث في المباراة موجود بالفعل، وهناك دائمًا فرصة للتعويض.".
قام نونيز منذ ذلك الحين بتغيير صورة كان عرضها على إنستغرام إلى صورة له مع زوجته وطفله يرتدون جميعًا قمصان ليفربول، بعد فوز الفريق 2-0 على ولفرهامبتون، يوم الأحد.
كما تم إخماد مخاوف جماهير "الريدز" من خسارة المهاجم المحير، من خلال تقارير تفيد بأن المدرب القادم آرني سلوم معجب به.