الوداد يستهدف لقب الدوري الأفريقي أمام ماميلودي صن داونز

يسعى الوداد الرياضي المغربي لكتابة التاريخ والتتويج بلقب أول نسخة من الدوري الأفريقي لكرة القدم عندما يحل ضيفًا على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، غدًا الأحد، في العاصمة بريتوريا في إياب المباراة النهائية.

وفاز الوداد في مباراة الذهاب، يوم الأحد الماضي، في الدار البيضاء 2/1.

وتقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم للمرة الأولى وهي بطولة استحدثها الاتحاد الأفريقي للعبة الشعبية (الكاف) وأطلقت، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمشاركة 8 أندية، وأقيمت المواجهات بنظام الذهاب والإياب.