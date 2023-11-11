الوداد يستهدف لقب الدوري الأفريقي أمام ماميلودي صن داونز
يسعى الوداد الرياضي المغربي لكتابة التاريخ والتتويج بلقب أول نسخة من الدوري الأفريقي لكرة القدم عندما يحل ضيفًا على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، غدًا الأحد، في العاصمة بريتوريا في إياب المباراة النهائية.
وفاز الوداد في مباراة الذهاب، يوم الأحد الماضي، في الدار البيضاء 2/1.
وتقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم للمرة الأولى وهي بطولة استحدثها الاتحاد الأفريقي للعبة الشعبية (الكاف) وأطلقت، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمشاركة 8 أندية، وأقيمت المواجهات بنظام الذهاب والإياب.
واختتم الفريق المغربي استعداداته لمواجهة صن داونز، غدًا الأحد، بخوض حصة تدريبية، اليوم السبت، بملعب جامعة بريتوريا.
وأبلغ عادل رمزي مدرب الوداد مؤتمرًا صحفيًا قبل مباراة الإياب قوله: "مباراة الذهاب بإيجابياتها (تحقيق الفوز) وسلبياتها (استقبال هدف) تركناها خلفنا، هذه مباراة أخرى في ظروف أخرى".
وأضاف: "هذا أول لقب أنافس عليه كمدرب، وبالتالي لدي الحافز دائمًا سواء عندما كنت لاعبًا أو الآن كمدرب، وهو رفع اسم المغرب عاليًا في كرة القدم".
ويتواجد قائد الوداد يحيى جبران ضمن بعثة الفريق في بريتوريا على الرغم من غيابه المؤكد عن المباراة للإيقاف.
وقال المدرب رمزي: "يحيى جبران قائد الفريق وهو لاعب مهم لكنه سيغيب عن المباراة، لكنني قلت منذ البداية إنني أؤمن بالمجموعة، لقد رافقنا في هذه الرحلة ليمنح الطاقة لزملائه".
وتابع: "لدينا لاعبون آخرون قادرون على تقديم الإضافة، وأتمنى أن يكونوا جاهزين في الوقت المناسب".
وتأهل الوداد إلى نهائي الدوري الأفريقي بعد فوزه على الترجي التونسي 1/0 ذهابًا و5/4 بركلات الترجيح في مباراة الإياب.
أما ماميلودي صن داونز فقد تأهل للنهائي بعدما أقصى الأهلي المصري من قبل النهائي، إذ حقق الفوز 1/0 ذهابًا، قبل التعادل بدون أهداف في مباراة الإياب.