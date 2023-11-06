الحسم يتأجل في العودة.. الوداد يفوز على صن داونز بذهاب نهائي الدوري الأفريقي (فيديو)
تغلب الوداد بنتيجة 2-1 على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، خلال مباراة الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب محمد الخامس.
تقدم صاحب الأرض بفضل هدف سجله ريفالدو كوتزي مدافع صن داونز بالخطأ في مرماه، بينما كان يحاول إبعاد تمريرة منتصر لحتيمي في الدقيقة 41.
وتعادل عبد المنعم بوطويل من ركلة جزاء للفريق الزائر، بعد العودة لحكم الفيديو المساعد في الدقيقة 74.
لكن أنس سرغات أعاد التقدم للوداد بعدها بأربع دقائق من تسديدة من عند حافة منطقة الجزاء.
وتقام مباراة العودة في بريتوريا يوم الأحد المقبل.
ويحتاج الوداد للفوز أو التعادل بأية نتيجة للفوز بأول لقب لنسخة البطولة الأفريقية المستحدثة.
بينما يحتاج صن داونز للفوز بنتيجة 1/0، أو أية نتيجة بفارق هدفين.
واستحدث الدوري الأفريقي هذا الموسم في ظل الجهود التي يبذلها الكاف لإقامة البطولة لكن مع وجود راعي واحد وعدم إبرام اتفاقيات ضخمة للنقل التلفزيوني أقيمت البطولة بمشاركة ثمانية أندية فقط.