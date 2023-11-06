الحسم يتأجل في العودة.. الوداد يفوز على صن داونز بذهاب نهائي الدوري الأفريقي (فيديو)

تقدم صاحب الأرض بفضل هدف سجله ريفالدو كوتزي مدافع صن داونز بالخطأ في مرماه، بينما كان يحاول إبعاد تمريرة منتصر لحتيمي في الدقيقة 41.

وتعادل عبد المنعم بوطويل من ركلة جزاء للفريق الزائر، بعد العودة لحكم الفيديو المساعد في الدقيقة 74.

لكن أنس سرغات أعاد التقدم للوداد بعدها بأربع دقائق من تسديدة من عند حافة منطقة الجزاء.