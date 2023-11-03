وفاة أسامة فلوح لاعب نادي الوداد المغربي بعد تعرضه لحادث سير

واصطدم اللاعب الودادي الذي كان على متن سيارة رفقة شبان آخرين بشاحنة كبيرة، ما استدعى نقله إلى المستشفى، قبل أن يتم نقله إلى إحدى المصحات بعد أن بلغت إلى علم مسؤولي النادي تفاصيل الحادث.

ونشر نادي الوداد بيان نعي للاعب قال فيه: "بأسى وأسف عميقين، تلقى المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح، وبهذه المناسبة الحزينة، يتقدم السيد سعيد الناصيري أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء مكتبه، واللاعبين والاطقم والاداريين، وجميع المستخدمين، الى عائلة المرحوم وأهله وأقاربه، وإلى جميع مكونات الوداد الرياضي، بأحر التعازي وأصدق المواساة، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وانا لله وانا اليه راجعون".