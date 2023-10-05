الإصابات تطارد فريقي ميلانو في صراع القمة بالدوري الإيطالي

وستكون فرصهما أكبر في الفوز، بعد غدٍ السبت، حين يلتقي إنتر مع ضيفه بولونيا، بينما يتجه ميلان إلى جنوة، لكنهما بحاجة إلى إراحة لاعبين بعد ارتباطهما الأخير في دوري الأبطال.

وخرج ماركوس تورام مهاجم إنتر في الشوط الثاني خلال الفوز على ضيفه بنفيكا 1-صفر بسبب انزعاج، بينما يغيب زميله ماركو أرناوتوفيتش بالفعل بجانب لاعب الوسط دافيدي فراتيسي.

واطمأن إنتر على سلامة تورام، لكن المدرب سيموني إنزاغي يملك خيارًا بالاعتماد على أليكسيس سانشيز في الهجوم بجوار القائد لاوتارو مارتينيز.

كما يعاني ستيفانو بيولي مدرب ميلان من أزمة مشابهة مع غياب روبن لوفتوس-تشيك وإسماعيل بن ناصر ورادي كرونيتش.

والأمر المريح للفريقين أنه بعد هذه الجولة سيحصلان على راحة خلال التوقف الدولي لأسبوعين لينعم بعض اللاعبين بفرصة للراحة في أمس الحاجة لها.