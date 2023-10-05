الإصابات تطارد فريقي ميلانو في صراع القمة بالدوري الإيطالي
يتقدم إنتر ميلان وجاره ميلان في السباق نحو لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، لكن يعاني الغريمان من الإصابات وسط محاولات التوازن بين الطموحات المحلية ودوري أبطال أوروبا.
وستكون فرصهما أكبر في الفوز، بعد غدٍ السبت، حين يلتقي إنتر مع ضيفه بولونيا، بينما يتجه ميلان إلى جنوة، لكنهما بحاجة إلى إراحة لاعبين بعد ارتباطهما الأخير في دوري الأبطال.
وخرج ماركوس تورام مهاجم إنتر في الشوط الثاني خلال الفوز على ضيفه بنفيكا 1-صفر بسبب انزعاج، بينما يغيب زميله ماركو أرناوتوفيتش بالفعل بجانب لاعب الوسط دافيدي فراتيسي.
واطمأن إنتر على سلامة تورام، لكن المدرب سيموني إنزاغي يملك خيارًا بالاعتماد على أليكسيس سانشيز في الهجوم بجوار القائد لاوتارو مارتينيز.
كما يعاني ستيفانو بيولي مدرب ميلان من أزمة مشابهة مع غياب روبن لوفتوس-تشيك وإسماعيل بن ناصر ورادي كرونيتش.
والأمر المريح للفريقين أنه بعد هذه الجولة سيحصلان على راحة خلال التوقف الدولي لأسبوعين لينعم بعض اللاعبين بفرصة للراحة في أمس الحاجة لها.
* تحت الضغط
أصبح لاتسيو تحت ضغط شديد بعد بداية متواضعة للموسم، حيث فاز مرة واحدة في آخر 4 مباريات بالدوري قبل أن يستضيف أتلانتا يوم الأحد.
وجمع أتلانتا، بقيادة المدرب جيان بييرو جاسبيريني صاحب المركز السادس، 7 نقاط من آخر 3 مباريات بالدوري وتفصله نقطة واحدة عن المربع الذهبي.
وعقب الفوز القاتل للاتسيو 2-1 على مضيفه سيلتيك في دوري الأبطال، أمس الأربعاء، قال المدرب ماوريتسيو ساري إن مسابقة الصفوة الأوروبية تعطي حافزًا أكبر من الدوري الإيطالي.
وأضاف ساري (64 عامًا): "هناك مخاطرة قد تحدث، وتكلمنا عن هذا لفترة طويلة، وبعض اللاعبين الذين كانوا هنا في الموسم الماضي لا يظهرون إمكاناتهم، لذا ربما يسود لديهم شعور بالاكتفاء دون وعي".
وواصل: "بالمقارنة، دوري أبطال أوروبا بطولة مثيرة تتطلب منهم المزيد من الجهد".
واستعاد نابولي حامل اللقب مستواه أخيرًا، ويأمل فريق المدرب رودي جارسيا عند استضافة فيورنتينا، يوم الأحد، في إثبات أن بدايته السيئة للموسم صارت من الماضي.
ولم يخسر نابولي في 4 مباريات بالدوري، وحقق فوزين متتاليين أمام أودينيزي وليتشي مع تسجيل 4 أهداف في كل لقاء، لكنه خسر 3-2 أمام ريال مدريد في دوري الأبطال، يوم الثلاثاء الماضي.
ويستضيف يوفنتوس صاحب المركز الرابع، الذي يبتعد بأربع نقاط عن الصدارة مثل نابولي، قمة المدينة أمام تورينو، بعد غدٍ السبت، في استاد أليانز.
ويحل روما ضيفًا على كالياري وسط ضغوط على مدربه جوزيه مورينيو الذي يحتاج لفوز، يوم الأحد، للارتقاء في الجدول بعد انطلاقة محبطة.