ترتيب الدوري الإيطالي.. أوسيمين يقود نابولي للفوز على ليتشي

وقبل مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل، لم يدفع المدرب رودي غارسيا بالمهاجم فيكتور أوسيمين في التشكيلة الأساسية، لكن اللاعب النيجيري لم يهدر وقتا بعد نزوله بديلا لجيوفاني سيميوني في الشوط الثاني.

وسجل فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 51، قبل أن يحرز جيانلوكا جايتانو الثالث في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة 94 سجل بوليتانو الهدف الرابع من ركلة جزاء حصل عليها جايتانو.

انتصار نابولي هو الثاني على التوالي بعد سلسلة تعثرات لحامل لقب الدوري الإيطالي، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، بانتظار مواجهة يوفنتوس وأتالانتا.

بينما ليتشي يخسر للمباراة الثانية على التوالي بعد يوفنتوس، ويتوقف رصيده عند 11 نقطة في المركز السابع.