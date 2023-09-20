حارس مرمى لاتسيو يسجل هدفًا قاتلًا في مرمى أتلتيكو مدريد (فيديو)

وتقدم حارس لاتسيو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمشاركة في ركلة ركنية حولها بضربة رأس داخل المرمى.

كان بابلو باريوس منح التقدم لأتلتيكو بتسديدة مباشرة بعيدة المدى اصطدمت في المدافع دايتشي كامادا وغالطت الحارس بروفديل في الدقيقة 29.

وكاد أتلتيكو أن يعزز تقدمه في بداية الشوط الثاني لكن محاولة ألفارو موراتا ارتدت من القائم، وأنقذ بروفديل عدة فرص ليحافظ على آمال لاتسيو في المباراة.

وبينما كانت تشير ساعة المباراة إلى النهاية، لعب لويس ألبيرتو مهاجم لاتسيو كرة عرضية، انبرى لها الحارس إيفان بروفيديل وسدد كرة رأسية ببراعة، ليخطف هدف التعادل لأصحاب الأرض.