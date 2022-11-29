كيف خرج برونو فيرناندز من ظل كريستيانو رونالدو؟

وانتقل فيرناندز بعد ذلك إلى مانشستر يونايتد في عام 2020، وهو نادٍ آخر ترك فيه رونالدو بصمته في الماضي. وبعد أن تطور ليصبح لاعبا أساسيا في الفريق الإنجليزي، شهد فيرنانديز عودة رونالدو العام الماضي إلى يونايتد ليخطف الأضواء مرة أخرى.

ولا يمتلك فيرناندز سرعة أو قوة أو براعة رونالدو في تسجيل الأهداف، لكنه فعل ما كان مطلوبا ليمنح البرتغال الفوز في مباراة بذل فيها رونالدو جهدا كبيرا لكنه فشل في التسجيل.

ومرت تمريرة عرضية لفيرناندز متخطية رأس رونالدو لتستقر في الشباك، على الرغم من أن زميله الأكثر شهرة احتفل في البداية وكأنه صاحب الهدف.

ثم أضاف هدفا آخر من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني قبل أن يسدد في القائم بعد ثوانٍ في محاولته لتسجيل ثلاثية.