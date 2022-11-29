برونو فيرناندز: هدفي الأول ربما سجله كريستيانو رونالدو

قال لاعب وسط البرتغال برونو فيرناندز إن الهدف الذي احتسب له، وهو الأول في ثنائيته خلال الانتصار 2-صفر على أوروغواي اليوم الاثنين، ربما يكون في الواقع قد سجله كريستيانو رونالدو، لكن ما يهم هو ضمان تأهل البرتغال إلى الدور الثاني في كأس العالم لكرة القدم.

واحتسب هدف البرتغال الأول في الدقيقة الـ 54 لصالح فيرناندز عندما بدا أن تمريرته العرضية تخطت رأس رونالدو واستقرت في الشباك بعدما ارتبك حارس أوروغواي سيرجيو روشيت من قفزة رونالدو.

واحتفل قائد البرتغال بالهدف وكأنه الذي سجله وشوهد بعد ذلك وهو يضحك في سخرية عندما تم إعلان احتسابه لصالح فرنانديز.

وقال فرنانديز للصحفيين: "كان شعوري أن كريستيانو لمس الكرة. كنت أمرر الكرة إليه. ما يهم هو أننا تأهلنا إلى الدور التالي بعد مواجهة خصم صعب للغاية".