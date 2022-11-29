ترتيب مجموعة البرتغال بعد الفوز على أوروغواي

بات منتخب البرتغال ثالث المتأهلين إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022 بعد الفوز 2/0 على أوروغواي في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة.

وعلى استاد لوسيل سجل المنتخب البرتغالي هدفين في الشوط الثاني وقعهما برونو فيرنانديز في الدقيقتين 54 و90+3 (الثاني من ضربة جزاء).