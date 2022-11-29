ترتيب مجموعة البرتغال بعد الفوز على أوروغواي
بات منتخب البرتغال ثالث المتأهلين إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022 بعد الفوز 2/0 على أوروغواي في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة.
وعلى استاد لوسيل سجل المنتخب البرتغالي هدفين في الشوط الثاني وقعهما برونو فيرنانديز في الدقيقتين 54 و90+3 (الثاني من ضربة جزاء).
وحقق رفاق كريستيانو رونالدو الفوز الثاني، حيث تغلبوا 3/2 على غانا، و2/0 على أوروغواي، ليرفعوا رصيدهم إلى 6 نقاط، ويضمنوا التأهل إلى دور الـ16.
وستتنافس منتخبات أوروغواي وغانا وكوريا الجنوبية على البطاقة الثانية.
ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة الثامنة وحصد 6 نقاط مقابل 3 نقاط لغانا، ونقطة وحيدة لكل من كوريا الجنوبية وأوروغواي.
وفي الجولة الثالثة والأخيرة التي تقام يوم الجمعة سيلعب منتخب البرتغال مع كوريا الجنوبية، وأوروغواي مع غانا.
وسيلعب المتأهلان من المجموعة الثامنة في دور الـ16 مع أحد منتخبي المجموعة السابعة التي تضم منتخب البرازيل (تأهل رسميا لدور الـ16) وسويسرا وصربيا والكاميرون.