تين هاغ: من المستحيل أن يلعب مانشستر يونايتد بطريقة أياكس

وبحسب صحيفة "مانشستر إيفننغ نيوز" تراجع الفريق هذا الموسم وهناك مخاوف بشأن أسلوب اللعب وغياب هوية الفريق.

وسأل أحد الصحفيين تين هاغ بعد الخسارة 0/3 أمام مانشستر سيتي أمس الأحد إن كان بإمكانه لعب نفس كرة القدم التي أظهرها مع أياكس.

وأجاب تين هاغ: "أبدًا"، وأوضح أن هذا الأسلوب لن يتم تقديمه في أولد ترافورد أثناء عمله كمدير فني.

وقال تين هاغ: "لن نلعب كرة القدم تلك أبدًا، لأن هؤلاء كانوا لاعبين مختلفين، وهذا أيضًا ليس سبب مجيئي إلى هنا، نحن نلعب كرة قدم مختلفة عما أظهرته في أياكس لأنني مضطر إلى ذلك، لأنني لا أستطيع اللعب بنفس الطريقة".