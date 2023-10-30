إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد
إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتدرويترز

تين هاغ: من المستحيل أن يلعب مانشستر يونايتد بطريقة أياكس

اليونايتد خسر في خمس من أول 10 مباريات في الموسم بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 1986/1987.

اعترف إيريك تين هاغ بأن مانشستر يونايتد لن يلعب أبدًا بنفس الطريقة التي تم الإشادة بها عندما كان مدربا لأياكس أمستردام خلال فترة عمله في النادي الهولندي.

وأشار تين هاغ إلى أن لاعبيه الحاليين مناسبون لنظام مختلف.

وبالخسارة في ديربي مانشستر خسر مانشستر يونايتد خمسا من أول 10 مباريات في الموسم بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 1986/1987، وهناك ضغط متزايد على تين هاغ لتحسين النتائج.

إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد
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وبحسب صحيفة "مانشستر إيفننغ نيوز" تراجع الفريق هذا الموسم وهناك مخاوف بشأن أسلوب اللعب وغياب هوية الفريق.

وسأل أحد الصحفيين تين هاغ بعد الخسارة 0/3 أمام مانشستر سيتي أمس الأحد إن كان بإمكانه لعب نفس كرة القدم التي أظهرها مع أياكس.

وأجاب تين هاغ: "أبدًا"، وأوضح أن هذا الأسلوب لن يتم تقديمه في أولد ترافورد أثناء عمله كمدير فني.

وقال تين هاغ: "لن نلعب كرة القدم تلك أبدًا، لأن هؤلاء كانوا لاعبين مختلفين، وهذا أيضًا ليس سبب مجيئي إلى هنا، نحن نلعب كرة قدم مختلفة عما أظهرته في أياكس لأنني مضطر إلى ذلك، لأنني لا أستطيع اللعب بنفس الطريقة".

إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد
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وتابع: "اللاعبون هم من يقررون كيف تلعب، أياكس لديه أسلوب لعب نموذجي ومميز للغاية، مع مانشستر يونايتد سأظهر دائمًا كرة قدم مختلفة، لقد فعلت ذلك العام الماضي أيضًا، نحن نلعب كرة قدم مباشرة أكثر هنا لأنني أملك اللاعبين المناسبين".

ويرتبط تين هاغ بعقد مع مانشستر يونايتد حتى عام 2025، ويمتلك النادي خيار التمديد لعام إضافي.

وأكد المدرب الهولندي بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي أن مانشستر يونايتد "في طريقه للصعود".

وأكدت الصحيفة أن تين هاغ يحتفظ بالدعم الكامل من مجلس الإدارة، على الرغم من البداية السيئة للفريق لهذا الموسم.

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أياكس

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