غاريدو: لاعبو الأهلي يريدون الثأر من الوداد

وقال غاريدو، الذي سبق أن قاد الأهلي والرجاء للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في 2014 و2018 على الترتيب: "لاعبو الأهلي يريدون الثأر من الوداد، اللاعبون محترفون ويعرفون أن الفوز بالمباراة يكون ببذل الجهد على أرض الملعب، الفريقان بمستوى جيد ويمتلكان لاعبين رائعين وليس لديهما نقاط ضعف".

وأضاف غاريدو عن احتمالية أن يكرر الوداد فوزه للتفوق سابقا في نهائيين: "التاريخ لن يكون عاملا حاسما".

وتابع في حوار مع وكالة "رويترز": "تصدر الوداد مجموعته خلال وجودي وكان قويا، أما الأهلي فواجه مشكلات حتى المباراة الأخيرة في دور المجموعات لكن هذا طبيعي لأن المسابقة تضم أفضل الفرق".

ويرى المدرب الإسباني أن هدف الوداد في مباراة الذهاب سيكون عاملا مهما للغاية في تسهيل مهمته في الإياب.