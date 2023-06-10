غاريدو: لاعبو الأهلي يريدون الثأر من الوداد
قال خوان كارلوس غاريدو المدرب السابق للوداد والأهلي إن لاعبي المارد الأحمر يريدون الثأر من منافسه المغربي وتجنب تكرار خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية تواليا ضد نفس الفريق.
وخسر الأهلي 0/2 أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي عندما كان النهائي يقام بنظام المباراة الواحدة.
وحقق الأهلي فوزًا بنتيجة 2/1 على الوداد يوم الأحد الماضي في ذهاب نهائي النسخة الحالية من البطولة في القاهرة، ويحل الأهلي ضيفا على الوداد غدا الأحد في مباراة الإياب.
وسيضمن الأهلي اللقب حال الفوز أو التعادل، لكن الوداد سيحافظ على اللقب حال الفوز 1/0 أو أي نتيجة بأكثر من فارق هدفين.
وقال غاريدو، الذي سبق أن قاد الأهلي والرجاء للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في 2014 و2018 على الترتيب: "لاعبو الأهلي يريدون الثأر من الوداد، اللاعبون محترفون ويعرفون أن الفوز بالمباراة يكون ببذل الجهد على أرض الملعب، الفريقان بمستوى جيد ويمتلكان لاعبين رائعين وليس لديهما نقاط ضعف".
وأضاف غاريدو عن احتمالية أن يكرر الوداد فوزه للتفوق سابقا في نهائيين: "التاريخ لن يكون عاملا حاسما".
وتابع في حوار مع وكالة "رويترز": "تصدر الوداد مجموعته خلال وجودي وكان قويا، أما الأهلي فواجه مشكلات حتى المباراة الأخيرة في دور المجموعات لكن هذا طبيعي لأن المسابقة تضم أفضل الفرق".
ويرى المدرب الإسباني أن هدف الوداد في مباراة الذهاب سيكون عاملا مهما للغاية في تسهيل مهمته في الإياب.
وقال: "أعتقد أن الهدف الذي سجله الوداد في القاهرة كان مهما للغاية، عادة يفوز الوداد بمبارياته على ملعبه ويمكن أن يكون عامل الأرض حاسما كما أن الجماهير تؤثر على المباراة".
ونال الأهلي 10 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا مقابل 3 ألقاب للوداد بينها لقبان تفوق فيهما على الأهلي في النهائي.
وأتم غاريدو: "يجب أن يعرف الأهلي أنه يحتاج للتسجيل للفوز باللقب، يعلم الأهلي أنه يجب أن يعاني ليكون بطل القارة، أعتقد أن الفريق سيعمل على إيجاد المساحات في دفاع الوداد وتحسين العمل الدفاعي الجماعي".
وعن أسلوب لعب الوداد قال: "يجب أن يبادر الوداد بالهجوم لأنه يحتاج لتعديل النتيجة بسبب تأخره بهدف".
وأوضح: "ستكون مباراة صعبة للطرفين، من يريد الفوز يعلم أن عليه تقديم مباراة متكاملة، الفريق الذي سيتعامل مع الضغط بشكل أفضل سيفوز".