جماهير الأهلي تقذف لاعبي الوداد بقوارير المياه (فيديو)

وانتصر الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، اليوم الأحد، على ضيفه الوداد المغربي 2-1، على استاد القاهرة.

ومنح بيرسي تاو التقدم لصاحب الأرض بعد تمريرة عرضية من الشحات في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وعزز محمود عبد المنعم (كهربا) من تفوق الأهلي بتمريرة حاسمة أخرى من الشحات في الدقيقة 59.

وبعد 3 دقائق من مشاركته كبديل أحيا سيف الدين بوهرة آمال الوداد في الإياب عندما قلص الفارق لحامل اللقب في الدقيقة 85.

ويكفي الوداد، الفائز باللقب 3 مرات، منها مرتان على حساب الأهلي في 2017 و2022، الفوز 1-صفر في الدار البيضاء، الأسبوع المقبلن للتتويج.

وهذه هي المرة الـ16 التي يسجل فيها الأهلي ظهوره في نهائي دوري الأبطال، معززًا رقمه القياسي كأكثر الفرق تأهلًا لهذا الدور في تاريخ البطولة، بينما كانت هذه هي المشاركة السادسة للوداد في النهائي.

وكانت هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في نهائي المسابقة القارية بعد عامي 2017 و.2022