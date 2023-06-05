الأهلي يحقق فوزًا ثمينًا على الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

وأضاف محمود عبدالمنعم كهربا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 59 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وسجل "سيف الدين بوهرة" هدف التقليص للوداد في الدقيقة 86 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليُبقي على الإثارة في مباراة الإياب.

ومن المقرر أن يستضيف الوداد منافسه الأهلي في مباراة الإياب يوم الأحد المقبل.

وهذا المرة الثالثة التي يتقابل فيها الأهلي والوداد في النهائي، حيث تُوج الوداد على حساب الأهلي في المرتين الماضيتين بينهما نهائي النسخة الأخيرة.

وأصبح نهائي الأهلي والوداد هو الأول الذي يتكرر في نسختين متتاليتين منذ بدء النظام الجديد لدوري الأبطال، العام 1997، والثاني في تاريخ البطولة العريقة.

وعاد نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى نظام مباراتي الذهاب والإياب للمرة الأولى منذ العام 2019، بعدما أقيم، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من مواجهة واحدة، علمًا بأنه النهائي العربي السادس خلال النسخ السبع الأخيرة للبطولة.