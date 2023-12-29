ديلي ميل: روبرتو فيرمينو على رادار أندية إنجليزية
أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن أندية إنجليزية مهتمة بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو من الأهلي السعودي.
وقالت الصحيفة إن فيرمينو يشعر بالإحباط في الأهلي، وإن النادي السعودي "منفتح على انتقال اللاعب على سبيل الإعارة".
ويجذب فيرمينو، نجم ليفربول السابق، اهتمام أندية في إنجلترا وتركيا وفرق سعودية أخرى.
وانضم فيرمينو البالغ من العمر 32 عامًا إلى الأهلي في الصيف في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليفربول، وقد تألق في أول ظهور له، حيث سجل ثلاثية.
ومع ذلك، تراجع المستوى التهديفي لفيرمينو حيث لم يسجل أي هدف، ما عرضه لانتقادات من جماهير الأهلي، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب.
وذكرت "ديلي ميل" أنه بعد أن شارك في 18 مباراة فقط، قد يفكر فيرمينو في الانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية؛ بسبب الإحباط في الأهلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي منفتح على إعارة فيرمينو في العام الجديد.
وأعرب شيفيلد يونايتد في البداية عن اهتمامه بفيرمينو تحت قيادة المدير الفني السابق بول هيكنبوتوم، ولكن مع عودة المدرب كريس وايلدر، أصبح انتقال فيرمينو المحتمل إلى شيفيلد غير مؤكد.
وبينما يفضل الأهلي الإبقاء على فيرمينو في السعودية، فإن المهاجم البرازيلي منفتح على العودة إلى أوروبا أو البرازيل.
وأبدت أندية تركية اهتمامًا باللاعب، كما تم ربط أندية الشباب والاتفاق والفتح بالتعاقد مع فيرمينو.
وبحسب "ديلي ميل" فإن الشباب هو الوجهة المفضلة بالنسبة للأهلي بشأن فيرمينو، حيث لا يزال لديه مرونة في الميزانية لتغطية راتب فيرمينو.
وقد يفكر الاتفاق، الذي يقوده ستيفن جيرارد، في التعاقد مع فيرمينو إذا وافق الأهلي على تغطية جزء أو كل راتب فيرمينو.
وفقا لـ"ديلي ميل"، قد يتم اتخاذ قرار بشأن رحيل فيرمينو في يناير المقبل أو في الصيف المقبل.