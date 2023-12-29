ديلي ميل: روبرتو فيرمينو على رادار أندية إنجليزية

وانضم فيرمينو البالغ من العمر 32 عامًا إلى الأهلي في الصيف في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليفربول، وقد تألق في أول ظهور له، حيث سجل ثلاثية.

ومع ذلك، تراجع المستوى التهديفي لفيرمينو حيث لم يسجل أي هدف، ما عرضه لانتقادات من جماهير الأهلي، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب.

وذكرت "ديلي ميل" أنه بعد أن شارك في 18 مباراة فقط، قد يفكر فيرمينو في الانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية؛ بسبب الإحباط في الأهلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي منفتح على إعارة فيرمينو في العام الجديد.