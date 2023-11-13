تقرير: مدرب الأهلي يطلب التعاقد مع بديل للبرازيلي فيرمينو

وأوضح التقرير أن "المدرب الألماني قدم للإدارة تصورًا متكاملًا عن احتياجاته في فترة الانتقالات الشتوية لتساعد في تسريع وتيرة نجاح الفريق فنيًّا وترفع من قدراته داخل الملعب؛ ما يسهم في تحسن النتائج بأسرع وقت ممكن".

وأشارت إلى أن أول المطالب كانت رحيل فيرمينو، مع انتظار عودة المدافع التركي ديميرال من الإصابة وتقييم الإضافة الفنية التي سيقدمها للفريق في الفترة التي تسبق فتح باب الانتقالات، وفي حال لم يتمكن من تقديم الإضافة المرجوة يتم استبداله بلاعب في خط الوسط المتأخر، وعدا ذلك طالب المدرب باستمرار كافة اللاعبين مع الفريق حتى نهاية الموسم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر بعد مرور 13 جولة من المسابقة.