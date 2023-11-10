ترتيب الدوري السعودي: ضمك يقلب تأخره إلى تعادل أمام الأهلي

ولم يشفع للأهلي تألق الجزائري رياض محرز الذي لعب تمريرتين حاسمتين في شوط أول انتهى لصالح الأهلي 2-صفر.

واستغل الأهلي تفوقه ليتقدم في النتيجة بعد عشر دقائق بهدف حمل توقيع عبد الباسط هندي الذي استغل ركلة ركنية لعبها محرز الذي قاد هجمة خطيرة من الجهة اليمنى أنهاها سمحان النابت داخل الشباك.

ودخل ضمك في أجواء المباراة متأخرا وشكل خطورة على مرمى الأهلي ونجح في تقليص الفارق في منتصف الشوط الثاني بفضل فارق شافعي. وكان ضمك قد هز الشباك في الشوط الأول لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وبدا أن الأهلي في طريقه لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في الدوري بفضل تألق الحارس إدوار مندي الذي دافع عن مرماه أمام عدة هجمات خطيرة لضمك لكن ستانسيو أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 26 نقطة من 13 مباراة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام التعاون الذي لعب 12 مباراة.