ترتيب الدوري السعودي: ضمك يقلب تأخره إلى تعادل أمام الأهلي
قلب ضمك تأخره بهدفين ليفرض التعادل 2-2 على الأهلي بهدف سجله نيكولاي ستانسيو في الوقت المحتسب بدل الضائع بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.
ولم يشفع للأهلي تألق الجزائري رياض محرز الذي لعب تمريرتين حاسمتين في شوط أول انتهى لصالح الأهلي 2-صفر.
واستغل الأهلي تفوقه ليتقدم في النتيجة بعد عشر دقائق بهدف حمل توقيع عبد الباسط هندي الذي استغل ركلة ركنية لعبها محرز الذي قاد هجمة خطيرة من الجهة اليمنى أنهاها سمحان النابت داخل الشباك.
ودخل ضمك في أجواء المباراة متأخرا وشكل خطورة على مرمى الأهلي ونجح في تقليص الفارق في منتصف الشوط الثاني بفضل فارق شافعي. وكان ضمك قد هز الشباك في الشوط الأول لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.
وبدا أن الأهلي في طريقه لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في الدوري بفضل تألق الحارس إدوار مندي الذي دافع عن مرماه أمام عدة هجمات خطيرة لضمك لكن ستانسيو أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 26 نقطة من 13 مباراة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام التعاون الذي لعب 12 مباراة.
الرائد يزيد من أوجاع الشباب
سجل الرائد المتعثر هدفا في كل شوط ليفوز 2-1 على ضيفه الشباب ليزيد من أوجاعه في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.
منح كريم البركاوي التقدم إلى الرائد بتسديدة بكعب القدم بعد ست دقائق من البداية.
وأضاف جوليو تافاريس الهدف الثاني لصاحب الأرض بتسديدة من مدى قريب بعد عشر دقائق من الاستراحة.
وغابت الفرص عن الشباب، الذي تواصلت نتائجه المخيبة للآمال بتعرضه للهزيمة السادسة في 13 مباراة، واكتفى بضربة رأس من مهاجمه كارلوس جونيور علت العارضة في منتصف الشوط الأول.
ولم يكن هدف المدافع رومان سايس في الوقت المحتسب بدل الضائع، والمحتسب بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، كافيا لعودة الشباب حيث صمد لاعبو الرائد في الدقائق المتبقية حتى أطلق الحكم صفارة النهاية.
ورفع الرائد، الذي حقق فوزه الثاني في 13 مباراة، رصيده إلى تسع نقاط في المركز 16 بين 18 فريقا.
وتجمد رصيد الشباب عند 15 نقطة في المركز العاشر.
الخليج يقلب تأخره لفوز ثلاثي على الطائي
وفي نفس التوقيت، حول الخليج تأخره بهدف ليفوز 3-1 على ضيفه الطائي في مباراة أنهاها كلا الفريقين بعشرة لاعبين.
منح برنارد مينساه التقدم إلى الطائي بتسديدة من مدى بعيد في الدقيقة 29 وبعد دقيقتين من طرد زميله نواف القميري.
لكن خالد ناري أدرك التعادل لصاحب الأرض من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول قبل 11 دقيقة من تلقيه البطاقة الصفراء الثانية ليغادر مطرودا قبل الاستراحة.
وجعل فابيو مارتينيز النتيجة 2-1 للخليج بضربة رأس بعد تمريرة عرضية في الدقيقة 61.
ومن هجمة مرتدة سريعا أضاف محمد شريف الهدف الثالث بتسديدة منخفضة بعد تمريرة من زميله مارتينيز في الدقيقة 73.
وتقدم الخليج للمركز 12 وله 13 نقطة متقدما بنقطتين ومركزين على الطائي.
ويتصدر الهلال الدوري وله 32 نقطة متقدما بأربع نقاط عن النصر ثاني الترتيب.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: