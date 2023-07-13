إنفانتينو يعلن انطلاق بطولة جديدة للأندية الأفريقية في 20 أكتوبر

أكد غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) انطلاق البطولة الأفريقية الجديدة المكونة من ثمانية أندية، في 20 أكتوبر تشرين الأول المقبل، وذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي (الكاف) في أبيدجان، اليوم الخميس.

وتقلصت المسابقة بشكل كبير عن الاقتراح الأصلي المكون من 24 فريقا.

وقال إنفانتينو للوفود التي حضرت الجمعية العمومية في ساحل العاج: "ستضم البطولة ثمانية أندية كبرى، وتتبعها في المستقبل نسخة أكبر. علينا الاستثمار في أندية كرة القدم الأفريقية وكذلك في كرة القدم للمنتخبات الوطنية".

وأضاف: "إنها مسؤوليتنا وواجبنا ومهمتنا، وبالعمل ومشاركة كل واحد منا كفريق واحد، سننجح".

ولا يُعرف الكثير عن البطولة قبل أكثر من ثلاثة أشهر بقليل من موعد انطلاقها، حيث لم يكشف الكاف رسميا حتى الآن عن الأندية المشاركة.