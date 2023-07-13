مانشستر سيتي يحصل على أكبر عائد لنادٍ واحد مقابل مشاركة لاعبيه في كأس العالم
سيحصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على أكبر عائد مادي يحصل عليه نادٍ واحد مقابل مشاركة لاعبيه في كأس العالم قطر 2022.
وحققت الأرجنتين لقب كأس العالم 2022، لكن الأندية هي الأخرى ستحصل على مكافآت مالية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مقابل مشاركة لاعبيها في المونديال.
وقال "الفيفا" اليوم الخميس إنه سيدفع 209 ملايين دولار للأندية التي تنافس لاعبوها في نهائيات كأس العالم.
وحسب بيان الفيفا، سيتم دفع المبلغ لـ 440 ناديا تمثل 51 دولة مختلفة شارك لاعبوها في المونديال.
ويدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم مبلغا يوميا قدره 10950 دولارا لكل لاعب من 837 لاعبا في كأس العالم، بغض النظر عن عدد الدقائق التي لعبوها خلال البطولة.
ويقسم إجمالي المبلغ لكل لاعب ويوزع على النادي أو الأندية التي لعب لها اللاعب في العامين اللذين سبقا النهائيات.
ويمثل هذا المبلغ زيادة عما دفعه الفيفا لكل لاعب في كأس العالم 2018 في روسيا الذي بلغ 8530 دولارا.
وبلغ عدد الأندية الإنجليزية التي ستتلقى أموالا من الفيفا 46 ناديا هي الأكثر في دولة واحدة بإجمالي 37.713.297 دولارا، تليها أندية إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.
وسيحصل مانشستر سيتي على أكبر مبلغ لنادٍ واحد، إذ سيحصد 4.596.445 دولارا، يليه برشلونة (4.538.955 دولارا) ثم بايرن ميونخ.
وبموجب الاتفاقية الموقعة في وقت سابق من هذا العام بين الفيفا واتحاد الأندية الأوروبية، سيتم توزيع 355 مليون دولار على الأندية في إطار برنامج نسختي 2026 و2030 من كأس العالم.