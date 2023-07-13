مانشستر سيتي يحصل على أكبر عائد لنادٍ واحد مقابل مشاركة لاعبيه في كأس العالم

وقال "الفيفا" اليوم الخميس إنه سيدفع 209 ملايين دولار للأندية التي تنافس لاعبوها في نهائيات كأس العالم.

وحسب بيان الفيفا، سيتم دفع المبلغ لـ 440 ناديا تمثل 51 دولة مختلفة شارك لاعبوها في المونديال.

ويدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم مبلغا يوميا قدره 10950 دولارا لكل لاعب من 837 لاعبا في كأس العالم، بغض النظر عن عدد الدقائق التي لعبوها خلال البطولة.

ويقسم إجمالي المبلغ لكل لاعب ويوزع على النادي أو الأندية التي لعب لها اللاعب في العامين اللذين سبقا النهائيات.

ويمثل هذا المبلغ زيادة عما دفعه الفيفا لكل لاعب في كأس العالم 2018 في روسيا الذي بلغ 8530 دولارا.

وبلغ عدد الأندية الإنجليزية التي ستتلقى أموالا من الفيفا 46 ناديا هي الأكثر في دولة واحدة بإجمالي 37.713.297 دولارا، تليها أندية إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.