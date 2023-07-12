ميسي يكشف عن قميص منتخب الأرجنتين في كأس العالم للسيدات 2023 (صور)

كأس العالم للسيدات 2023 ينطلق في أستراليا ونيوزيلندا بعد 25 يوما، وبالتحديد يوم 20 يوليو 2023 ويستمر حتى يوم 20 أغسطس 2023، بمشاركة 32 منتخبا نسائيا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وذلك في نسختها التاسعة.

وتم الكشف عن القميص الذي سيظهر به منتخب سيدات الأرجنتين، ولكن من خلال النجم ليونيل ميسي، الذي ارتدى القميص الأزرق الغامق.

وتقام البطولة بين 20 يوليو تموز و20 أغسطس آب المقبلين في تسع مدن بالدولتين.