ميسي يكشف عن قميص منتخب الأرجنتين في كأس العالم للسيدات 2023 (صور)
ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يرتدي قميص منتخب الأرجنتين للسيدات، والذي ستظهر به "فتيات التانغو" في كأس العالم للسيدات 2023.
كأس العالم للسيدات 2023 ينطلق في أستراليا ونيوزيلندا بعد 25 يوما، وبالتحديد يوم 20 يوليو 2023 ويستمر حتى يوم 20 أغسطس 2023، بمشاركة 32 منتخبا نسائيا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وذلك في نسختها التاسعة.
وتم الكشف عن القميص الذي سيظهر به منتخب سيدات الأرجنتين، ولكن من خلال النجم ليونيل ميسي، الذي ارتدى القميص الأزرق الغامق.
وتقام البطولة بين 20 يوليو تموز و20 أغسطس آب المقبلين في تسع مدن بالدولتين.
وقال الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) إن أكثر من أربعة آلاف شخص عبروا الجسر في إطار "احتفالية كروية" قبل البطولة التي يشارك فيها 32 منتخبا.
وأضاف الاتحاد أن الحدث الذي أقيم على الجسر، الذي أغلق أمام حركة السيارات، شهد الكشف عن "قميص الاتحاد" بطول 17 مترا، بينما ذكرت محطة (ايه.بي.سي) أن المشاركين ساروا وركضوا ورقصوا بطول الجسر.
وتنطلق المسابقة بمواجهة بين نيوزيلندا والنرويج على إستاد إيدن بارك في أوكلاند، كبرى مدن نيوزيلندا في 20 من الشهر المقبل.