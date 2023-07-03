مانشستر سيتي يحاول ضم لاعب الوسط رودريغو ريكيلمي من أتلتيكو مدريد
يسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع رودريغو ريكيلمي من أتلتيكو مدريد في السوق الصيفي الحالي.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن أتلتيكو مدريد يضم بعضًا من أكثر اللاعبين إثارة للاهتمام في أكاديميته، ويتعلق الأمر برودريغو ريكيلمي البالغ من العمر 23 عاما.
وأكدت الصحيفة أن لاعب خط الوسط رودريغو ريكيلمي إحدى المفاجآت في فترة ما قبل الموسم لأتلتيكو مدريد مع تصريح اللاعب برغبته في تحقيق النجاح.
وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي، بطل الثلاثية الموسم المنقضي، يتفاوض مع أتلتيكو مدريد للحصول على توقيع رودريغو ريكيلمي، ويريد أتلتيكو الحصول على قيمة فسخ عقد اللاعب وهي 30 مليون يورو لكن السيتي يعرض 15 مليون يورو فقط.
وأمضى رودريغو ريكيلمي الموسم الماضي معارًا من أتلتيكو مدريد لجيرونا، حيث شارك الموسم المنقضي في 35 مباراة سجل فيها 5 أهداف وصنع 4.
وسبق أن لعب رودريغو ريكيلمي 39 مباراة مع ميرانديس سجل فيها 8 أهداف وصنع 12، في حين سجل 5 أهداف وصنع 2 في 23 مباراة مع أتلتيكو مدريد، كما سجل هدفين في 19 مباراة مع بورنموث، ولعب للفريق الأول لأتلتيكو مدريد مباراتين فقط.
وينتهي عقد رودريغو ريكيلمي مع أتلتيكو مدريد في 2028.