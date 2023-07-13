تصنيف المنتخبات قبل قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026
يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
الموعد والقناة الناقلة
ومن المقرَّر أن تُجرى القرعة في ساحل العاج، الساعة الـ18:00 بتوقيت القاهرة.
وأعلنت شبكة "beIN SPORTS" بث "القرعة" على القناة الإخبارية أو عبر قناتها في يوتيوب.
وتقام التصفيات بتقسيم المنتخبات إلى 9 مجموعات، يتأهل أول كل مجموعة لكأس العالم مباشرة، في حين تلعب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في ملحق والفائز منه يلعب ملحق آخر مع منتخبات القارات الأخرى.
وتقام نسخة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المونديال.
وفيما يأتي تصنيف المنتخبات الأفريقية قبل قرعة كأس العالم 2026"
التصنيف الأول: مصر والمغرب والسنغال والجزائر وتونس ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار ومالي.
التصنيف الثاني: بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وغانا والغابون والكونغو الديمقراطية وزامبيا وغينيا الاستوائية والرأس الأخضر (كاب فيردي) وغينيا.
التصنيف الثالث: بنين وأوغندا وكينيا والكونغو وموريتانيا وناميبيا ومدغشقر وغينيا بيساو وأنغولا.
التصنيف الرابع: موزمبيق وسيراليون وغامبيا وتوغو وتنزانيا وزيمبابوي وأفريقيا الوسطى وليبيا ومالاوي.
التصنيف الخامس: السودان والنيجر وجزر القمر ورواندا وبوروندي وإثيوبيا وإي سواتيني وليبيريا وبوتسوانا.
التصنيف السادس: ليسوتو وجنوب السودان وموريشيوس وجيبوتي وسيشيل وإريتريا والصومال وساوتومي وبرينسيب وتشاد.