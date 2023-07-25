نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
سيبدأ الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب برصيد 11 مرة، رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا أمام بطل إثيوبيا أو ممثل زنجبار في دور 32 بعد سحب القرعة، اليوم الثلاثاء.
وسينتظر الأهلي الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين سان جورج الإثيوبي أمام كيه.إم.كيه.إم ممثل زنجبار.
وسيخوض الأهلي مباراة الذهاب خارج أرضه خلال الفترة 15-17 سبتمبر/ أيلول، على أن يستضيف مباراة الإياب في القاهرة خلال الفترة 29 سبتمبر أيلول والأول من أكتوبر تشرين الأول.
أما الوداد المغربي، الذي خسر نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، فسينتظر الفائز من حافيا الغيني وجينيراسيون فوت السنغالي.
وستتأهل الفرق الفائزة من دور 32 إلى دور المجموعات، حيث يتم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات.
وكان "كاف" قرر إعفاء الأندية الـ10 الأولى في التصنيف التراكمي الخاص به من المشاركة في دور الـ64 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي أندية الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي وحوريا كوناكري الغيني وبيراميدز المصري وصن داونز الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني وبيترو أتلتيكو الأنغولي ومازيمبي الكونغولي وشباب بلوزداد الجزائري.
وفيما يلي قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا:
الأهلي المصري، حامل لقب النسخة الأخيرة، في مواجهة بدور الـ32 مع الفائز من مباراة الدور التمهيدي التي تجمع بين كيه إم كيه إم بطل زنزبار وسان جورج بطل إثيوبيا.
ويواجه الترجي الرياضي التونسي في دور الـ32، الفائز من مباراة جارد من النيجر ودوان من بوركينا فاسو، ويلتقي شباب بلوزداد مع الفائز من بو رينجرز السيراليوني وليسكر الليبيري.
ويلتقي الوداد المغربي مع الفائز من مباراة هافيا كوناكري الغيني مع جينيراسيون فوت السنغالي.
كما يلتقي حوريا كوناكري الغيني مع الفائز من مباراة ميدياما الغاني وريمو ستارز النيجيري.
كما وضعت القرعة فريق بيراميدز، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بدوري أبطال أفريقيا في مواجهة الفائز من مباراة الجيش الرواندي وجاديتكا.
وينتظر ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الفائز من بيندغي الغابوني وبومامورو من بوروندي.
ويلتقي سيمبا التنزاني بالفائز من أفريكان ستارز، من ناميبيا وباور ديناموز الزامبي.
وسيواجه بيترو أتليكو الأنغولي الفائز من مباراة سونغو من موزمبيق وغرين مامبا من إي سواتيني.
بينما ينتظر مازيمبي الكونغولي الفائز من مباراة دراغون، من غينيا الاستوائية، وبي بوليتس، من مالاوي.
فيما سيلتقي في الدور التمهيدي الأول كل من القطن البينيني مع أسيك ميموزا الإيفواري على أن يواجه في دور الـ32 الفائز من مباراة أهلي بني غازي الليبي مع إينيمبا.
ويلتقي الفائز من سلام، الجنوب سوداني، والهلال السوداني مع الفائز من أول أغسطس الأنغولي ضد فيتا كلوب الكونغولي.
كما يلتقي جيبوتي تيليكوم مع يانغ أفريكانز التنزاني، وليتقي الفائز منهما مع الفائز من مباراة وأوتوهو الكونغو والمريخ السوداني.
ويلتقي الفائز من مباراة جبل جزر القمر مع أورلاندو بايرتس مع الفائز من مباراة غوانينغ غالاكسي البوتسواني وفايبرز الأوغندي.
ويلعب شباب قسنطينة الجزائري مع النجم الساحلي التونسي على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من أسكو دي كارا التوغولي والجيش الملكي المغربي.
فيما سيلتقي ريال باماكو المالي مع القطن الكاميروني، حيث إن الفائز منهما سيواجه الفائز من نواذيبو الموريتاني مع أهلي طرابلس الليبي.
موعد مباريات الدور التمهيدي:
وتقام مباريات الدور التمهيدي الأول أحد أيام 18 أو 19 أو 20 أغسطس، بينما تقام مباريات الإياب في أحد أيام 25 أو 26 أو 27 من نفس الشهر.
فيما تقام مواجهة مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الثاني (دور الــ32) أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل، بينما تقام مباريات الإياب في أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو الأول من أكتوبر.
قرعة الكونفدرالية:
أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2023-2024، عن مواجهة سهلة للزمالك الذي سينتظر الفائز من مباراة ارتا سولار الجيبوتي أمام هورسيد الصومالي.
ويبدأ الزمالك الأبيض من دور الـ32 من كأس الكونفدرالية، بعد إعفائه من المشاركة في الدور التمهيدي.
وفيما يلي مواجهات الدور التمهيدي الكونفدرالية الأفريقية:
لوتو أمام زينشور.
أرتا سولار أمام هورسيد.
سيجيندا أمام جيكيو.
أولمبيك بيجا أمام بهير دار.
كاكا مينجا أمام الهلال الليبي.
سيخو خوبي أمام يانج بافلوز.
كانو سبور أمام مايسترو يونايتد.
هيدوك أمام المريخ جوبا.
لوبيتو أمام لاباس.