بعد الشغب أمام شبيبة القبائل.. قرارات قاسية من الكاف تجاه الترجي التونسي
قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، معاقبة نادي الترجي التونسي باللعب دون جماهيره على ملعبه في 4 مباريات بالبطولات الأفريقية على أن يتم التنفيذ في مباراتين فقط، بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.
وعلى ملعب حمادي العقربي في رادس، تعادل الترجي مع ضيفه شبيبة القبائل 1-1 في مباراة شهدت أعمال عنف كبيرة بين الجمهور والأمن.
وشهدت مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري خلال الاستراحة بين الشوطين، وقوع اشتباكات بين جماهير الترجي وقوات الأمن، وألقى مشجعون ألعابًا نارية نحو أرضية الملعب.
واندلعت النيران في إحدى الزوايا الجنوبية للملعب بسبب إلقاء الشهب النارية "الشماريخ"، وردّت الوحدات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع، لتعم حالة من الفوضى على المدرجات.
وتأهل الترجي إلى الدور نصف النهائي رغم التعادل 1/1 في مباراة تأخر شوطها الثاني لحوالي 40 دقيقة بسبب الشغب.
وكشف الحساب الرسمي لنادي الترجي التونسي على موقع "فيسبوك" عن العقوبات الصادرة من الاتحاد الأفريقي والتي جاءت كالتالي:
أولا:
عقوبة اللعب بدون الحضور الجماهير لـ 4 مباريات قادمة، والتي يكون فيها الترجي الرياضي التونسي، وذلك بسبب الاشتباكات التي اندلعت في اللقاء الذي جمعه بـ شبيبة القبائل الجزائري.
ثانيًا:
ستتم معاقبة الترجي بغرامة مالية قدرها 300 ألف دولار أمريكي.
ثالثًا:
عقوبة اللعب دون جماهير سيتم تنفيذها في مباراتين فقط، وإذا حدث أي تجاوز تأديبي آخر من الجماهير خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، سيتم تنفيذ العقوبة كاملة في النسخة المقبلة من البطولات الأفريقية.
يذكر أن لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أعلنت عن موعد أول مباراة مقبلة للترجي التونسي، وستكون في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري.
وقال الكاف عبر موقعه على الإنترنت إن مباراة الذهاب ستقام، في 12 مايو/ أيار، على ملعب رادس في تونس، على أن تلعب مباراة العودة بعدها بأسبوع على استاد القاهرة.
يذكر أن قاضي تحقيق تونسي قد وجّه بسجن 31 مشجعًا لنادي الترجي إلى حين اكتمال التحقيق في أحداث الشغب والعنف التي شهدتها مباراة الفريق ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.