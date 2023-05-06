بعد الشغب أمام شبيبة القبائل.. قرارات قاسية من الكاف تجاه الترجي التونسي

وعلى ملعب حمادي العقربي في رادس، تعادل الترجي مع ضيفه شبيبة القبائل 1-1 في مباراة شهدت أعمال عنف كبيرة بين الجمهور والأمن.

وشهدت مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري خلال الاستراحة بين الشوطين، وقوع اشتباكات بين جماهير الترجي وقوات الأمن، وألقى مشجعون ألعابًا نارية نحو أرضية الملعب.

واندلعت النيران في إحدى الزوايا الجنوبية للملعب بسبب إلقاء الشهب النارية "الشماريخ"، وردّت الوحدات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع، لتعم حالة من الفوضى على المدرجات.

وتأهل الترجي إلى الدور نصف النهائي رغم التعادل 1/1 في مباراة تأخر شوطها الثاني لحوالي 40 دقيقة بسبب الشغب.