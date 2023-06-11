الأهلي ضد الوداد.. تفاصيل 12 مواجهة جمعت الفريقين قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023
تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والأفريقية إلى مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث سيحتضن مباراة الأهلي المصري ونظيره الوداد المغربي، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، قد انتهت بفوز الأهلي، بهدفين مقابل هدف.
وصعد الأهلي إلى الدور النهائي للبطولة، بعد الفوز على الترجي التونسي في نصف النهائي برباعية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.
بينما نال الوداد بطاقة الصعود للنهائي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بفضل أفضلية الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادله معه بنتيجة 2-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي قبل النهائي الأفريقي
وجمعت 12 مباراة سابقة الأهلي والوداد خلال 7 مواجهات أفريقية، ونجح الفريق الأحمر في تحقيق الانتصار 5 مرات، ومني بالهزيمة 3 مرات فقط، فيما حسم التعادل 4 مباريات.
وبدأت مواجهات الفريقين في دوري أبطال أفريقيا عام 2011، وتقابل الفريقان في دور المجموعات، حيث تعادل الأهلي والوداد بالقاهرة بنتيجة 3-3، وفي الدار البيضاء تعادل الفريقان بنتيجة 1-1.
المواجهة الثانية، كانت في دور المجموعات عام 2016، حيث تعادل الفريقان في الإسكندرية دون أهداف، وفي الرباط فاز الأهلي بهدف دون رد.
أما المواجهة الثالثة، كانت في دور المجموعات عام 2017، حيث فاز الأهلي بهدفين نظيفين، وفاز الوداد في الدار البيضاء بنفس النتيجة.
المواجهة الرابعة كانت في نهائي البطولة في نفس العام 2017، حيث تعادل الفريقان بهدف لمثله، وفي لقاء العودة فاز الفريق المغربي بهدف نظيف وتوج بكأس البطولة القارية.
المواجهة الخامسة كانت في الدور نصف النهائي من نسخة البطولة موسم 2019-2020، حيث فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالدار البيضاء بهدفين دون رد، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 3-1، وصعد الأهلي للنهائي وتوج بكأس البطولة.
المواجهة السادسة كانت في نهائي البطولة الموسم الماضي 2021-2022، وكانت من مباراة واحدة بالدار البيضاء وفاز الوداد بنتيجة هدفين نظيفين وتوج بكأس البطولة.
المواجهة السابعة في الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم 2022-2023، حيث فاز الأهلي في لقاء الذهاب الذي أقيم الأحد الماضي بنتيجة 2-1، ومساء اليوم يقام لقاء الإياب الحاسم في تحديد بطل دوري أفريقيا لهذا الموسم.