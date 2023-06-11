الأهلي ضد الوداد.. تفاصيل 12 مواجهة جمعت الفريقين قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والأفريقية إلى مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث سيحتضن مباراة الأهلي المصري ونظيره الوداد المغربي، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، قد انتهت بفوز الأهلي، بهدفين مقابل هدف.

وصعد الأهلي إلى الدور النهائي للبطولة، بعد الفوز على الترجي التونسي في نصف النهائي برباعية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

بينما نال الوداد بطاقة الصعود للنهائي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بفضل أفضلية الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادله معه بنتيجة 2-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.