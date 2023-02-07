إنقاذ كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور من تحت أنقاض زلزال تركيا ونقله إلى المستشفى
أفادت الأنباء بأنه تم إنقاذ الغاني كريستيان أتسو نجم هاتاي سبور التركي الحالي وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد السابق من تحت أنقاض زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا فجر يوم الإثنين.
ويلعب الجناح الغاني البالغ عمره 31 عاما مع فريق هاتاي سبور الذي يتخذ من إقليم قهرمان مرعش التركي مقرا له، والتي كانت واحدة من أكثر المناطق تضررا من الزلزال، كما وقع العديد من زملائه في الكارثة وتم إنقاذهم بينما ظل اللاعب محاصرا في الحطام.
وأفادت صحيفة "إيبولا" البرتغالية بأنه تم العثور على أتسو حيًا، ولكنه مصاب وتم نقله إلى المستشفى بعد معاناته من إصابات في قدمه اليمنى وصعوبة في التنفس.
وتم إطلاق عملية بحث وإنقاذ للعثور على أتسو، وكذلك المدير الرياضي لهتاي سبور تانر سافوت، الذي يُعتقد أيضًا أنه دفن تحت الأنقاض.
وتسببت هذه الأنباء في ارتياح كبير بالنظر إلى الدمار واسع النطاق الناجم عن الزلزالين - الأول بقوة 7.8 درجة والثاني 7.5 - اللذين ضربا الإقليم في الساعات الأولى من صباح الإثنين.
ويقول الخبراء إن عدد القتلى قد يرتفع إلى 10 آلاف، مع الشعور بالهزات في دول بعيدة مثل مصر وقبرص والأردن.
وجاء ذلك بعد ساعات فقط من تسجيل أتسو هدف الفوز في الدقيقة 97 لفريقه ضد قاسم باشا يوم الأحد، حيث رفعه زملاؤه عالياً بعد الركلة الحرة المذهلة طويلة المدى التي جاء منها الهدف.
وانتشرت أدعية آلاف المعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي للاعب المتزوج وله ولدان وبنت بالنجاة.
كما كتب نادي نيوكاسل يونايتد على حسابه: "ندعو من أجل بعض الأخبار الإيجابية لكريستيان أتسو".
وانضم أتسو إلى تشيلسي من بورتو مقابل 3.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2013، وتمت إعارته على الفور إلى فيتيس أرنهيم الهولندي، وبعد عام في هولندا، انضم إلى إيفرتون على سبيل الإعارة، لكنه خاض خمس مباريات فقط مع الفريق الإنجليزي.
ولعب الدولي الغاني 86 مباراة مع نيوكاسل قبل أن ينضم إلى الرائد السعودي في عام 2021، وفي العام التالي انتقل إلى تركيا للانضمام إلى هاتاي سبور.
ولم يخض أتسو أي مباراة مع غانا منذ 2019 لكنه لم يعتزل دوليا بصورة رسمية، كما غرد رئيس غانا نانا أكوفو-أدو عقب الحادث "قلوبنا ودعواتنا للناجين وندعو أن يُعثر على مواطننا كريستيان أتسو سليما معافا".