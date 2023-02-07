إنقاذ كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور من تحت أنقاض زلزال تركيا ونقله إلى المستشفى

أفادت الأنباء بأنه تم إنقاذ الغاني كريستيان أتسو نجم هاتاي سبور التركي الحالي وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد السابق من تحت أنقاض زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا فجر يوم الإثنين.

ويلعب الجناح الغاني البالغ عمره 31 عاما مع فريق هاتاي سبور الذي يتخذ من إقليم قهرمان مرعش التركي مقرا له، والتي كانت واحدة من أكثر المناطق تضررا من الزلزال، كما وقع العديد من زملائه في الكارثة وتم إنقاذهم بينما ظل اللاعب محاصرا في الحطام.

وأفادت صحيفة "إيبولا" البرتغالية بأنه تم العثور على أتسو حيًا، ولكنه مصاب وتم نقله إلى المستشفى بعد معاناته من إصابات في قدمه اليمنى وصعوبة في التنفس.