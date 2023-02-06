وكيل أيوب الكعبي يؤكد نجاته من زلزال تركيا ومدرب الفريق يطالب بإنقاذ باقي اللاعبين
أكد كريم ضمير وكيل أعمال المهاجم المغربي أيوب الكعبي لاعب هاتاي سبور التركي أن موكله نجا من الزلزال الذي ضرب تركيا وأنه بخير.
وكان الاتصال قد انقطع مع المهاجم الدولي المغربي في ظل الأخبار حول محاصرة لاعبي وكوادر فريق هاتاي سبور تحت الأنقاض، ولازال الغاني كريستيان أتسو والمدير الرياضي تار سافوت تحت الأنقاض.
وكتب كريم ضمير على صفحته في "إنستغرام": أيوب الكعبي آمن الآن رفقة عائلته بحمدالله".
وبحسب تقارير إعلامية مغربية فإن المهاجم السابق للوداد البيضاوي ونهضة بركان أيوب الكعبي تمكن من النجاة من الزلزال بعدما اصطحب عائلته خارج المنزل وقضى الليلة في سيارته.
من جهة أخرى وجه فولكان ديميريل مدرب هاتاي سبور والحارس الدولي السابق لمنتخب تركيا عبر شريط فيديو نداء للسلطات يطالب من خلاله إنقاذ لاعبي فريقه والناس المتواجدين تحت الأنقاض.
وتم إنقاذ أغلب لاعبي هاتاي سبورت المحاصرين تحت الأنقاض باستثناء الغاني كريستيان أتسو والمدير الرياضي تار سافوت.
يذكر أن شدة الزلزال المدمر بلغت 7.9 درجة حيث ضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا؛ ما أسفر عن مقتل 1541، وآلاف الإصابات، ودمار هائل، وأعداد كبيرة من العالقين تحت الأنقاض.