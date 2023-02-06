وكيل أيوب الكعبي يؤكد نجاته من زلزال تركيا ومدرب الفريق يطالب بإنقاذ باقي اللاعبين

في مقطع مؤثر ، مدرب فريق هاتاي سبور و الذي يظم فيه لاعب المنتخب الوطني ايوب الكعبي و ريان عبيد يطلب انقاذ زملائه و الناس العاملين في الفريق العالقين تحت الانقاض 💔😔



نتمنى أن يكون ايوب الكعبي و ريان عبيد بخير و جميع الناس القاطينين في المدينة 🙏 pic.twitter.com/1s2vCWwYgH