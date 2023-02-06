إيقاف كل الأنشطة الرياضية في تركيا بعد زلزال عنيف

وقدّم الوزير التركي تعازيه لعائلات وأصدقاء الضحايا وتمنى سرعة الشفاء للمصابين.

وضرب زلزال وسط تركيا وشمال غرب سوريا صباح اليوم وبلغت قوته 7.8 درجة وتسبب حتى الآن في مقتل المئات وإصابة الآلاف مع انهيار بنايات في أنحاء المنطقة.

وكانت منافسات الجولة الـ23 من الدوري التركي بدأت يوم السبت بـ3 مباريات، ثم 3 مباريات أخرى يوم الأحد.

وكان من المقرر إقامة 3 مباريات أخرى يوم الاثنين، لكنها تأجلت بعد الزلزال.

المباريات التي تأجلت كانت بين عمراني سبور وأضنة ديمرسبور، فنرباهتشة وقونيا سبور، جيرسونسبور وقيصري سبور.