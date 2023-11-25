ماركا: رودريغو سيكون جاهزا للعب في مباراة ريال مدريد وقادش

أكدت صحيفة "ماركا" أن المهاجم البرازيلي رودريغو سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة ريال مدريد أمام قادش غدا الأحد في الليغا.

وقالت الصحيفة إن رودريغو لم يتدرب مع بقية زملائه، أمس الجمعة؛ بسبب انزعاج بسيط، لكن تم استبعاد تعرضه لإصابة في مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم.

وتدرب المهاجم البرازيلي في صالة الألعاب الرياضية، ومع ذلك، أكدت "ماركا" أن هذا الانزعاج طفيف، وأنه لن يواجه أية مشكلة في اللعب ضد قادش.