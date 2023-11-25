ماركا: رودريغو سيكون جاهزا للعب في مباراة ريال مدريد وقادش
أكدت صحيفة "ماركا" أن المهاجم البرازيلي رودريغو سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة ريال مدريد أمام قادش غدا الأحد في الليغا.
وقالت الصحيفة إن رودريغو لم يتدرب مع بقية زملائه، أمس الجمعة؛ بسبب انزعاج بسيط، لكن تم استبعاد تعرضه لإصابة في مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم.
وتدرب المهاجم البرازيلي في صالة الألعاب الرياضية، ومع ذلك، أكدت "ماركا" أن هذا الانزعاج طفيف، وأنه لن يواجه أية مشكلة في اللعب ضد قادش.
ومن المؤكد أن يعتمد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على رودريغو أساسيا أمام قادش، في ظل الإصابات التي ضربت الفريق، إذ يغيب فينيسيوس جونيور وأردا غولر.
وسجل رودريغو 5 أهداف وصنع 4 في 17 مباراة الموسم الحالي مع ريال مدريد في مختلف المسابقات.
وإلى جانب رودريغو، سيكون لدى أنشيلوتي خوسيلو للعب كمهاجم صريح، وبحسب الصحيفة، فإنه يبدو أن جود بيلينغهام وسيبايوس سيكونان موجودين أيضًا أمام قادش.
وأدى الحارس كيبا أريزابالاجا جزءًا من التدريبات مع المجموعة، لكن من غير المرجح أن يلعب أمام قادش.
وقدم رودريغو أفضل نسخة له هذا الموسم أمام فالنسيا في الجولة الماضية، فقد سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.
عقدة 33 عامًا
ويسعى قادش لفك عقدة استمرت 33 عاما أمام ريال مدريد، علما أنه حقق الفوز على أرضه أمام ريال مدريد ثلاث مرات فقط في تاريخه.
وأكدت "ماركا" أن 33 عاما مرت على آخر فوز لقادش في مواجهة ريال مدريد، كانت عندما لعب ريال مدريد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو وانتهت المباراة بخسارة الميرنغي 0/1، وهذه هي المرة الوحيدة في التاريخ التي فاز فيها قادش كزائر على ريال مدريد.