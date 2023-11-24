رودريغو: تعرضت لإهانة عنصرية بعد الجدال مع ليونيل ميسي

قال المهاجم البرازيلي الدولي رودريغو إنه تلقى رسائل تتضمن إهانات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد دخوله في جدال مع ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين قبل مباراة الفريقين في تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم الثلاثاء الماضي.

وانتهت المباراة التي أقيمت في ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو بفوز الأرجنتين 1/0 ما يعني الخسارة الثالثة على التوالي للبرازيل بطلة العالم خمس مرات.

وشهدت المباراة اشتباكات بين الشرطة والجمهور الزائر ما تسبب في تأخيرها نصف ساعة.