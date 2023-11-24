رودريغو: تعرضت لإهانة عنصرية بعد الجدال مع ليونيل ميسي
قال المهاجم البرازيلي الدولي رودريغو إنه تلقى رسائل تتضمن إهانات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد دخوله في جدال مع ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين قبل مباراة الفريقين في تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم الثلاثاء الماضي.
وانتهت المباراة التي أقيمت في ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو بفوز الأرجنتين 1/0 ما يعني الخسارة الثالثة على التوالي للبرازيل بطلة العالم خمس مرات.
وشهدت المباراة اشتباكات بين الشرطة والجمهور الزائر ما تسبب في تأخيرها نصف ساعة.
وشوهد ميسي الذي وصف الشرطة المحلية بالوحشية بينما كان يتبادل الحديث مع قائد البرازيل ماركينيوس ويتجادل في حوار ساخن مع رودريغو الذي قال إنه تلقى رسائل مسيئة تتضمن صورا للقردة والموز.
وكتب رودريغو في حسابه عبر "إنستغرام: "العنصريون دائما حاضرون. حساباتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي امتلأت بالإهانات وكل أنواع الهراء".
وأضاف رودريغو: "سيطلق العنصريون العنان لتصرفاتهم الإجرامية إن لم نفعل ما يريدونه وإن لم نتصرف بالطريقة التي يرونها صحيحة وإذا ارتدينا شيئا لا يعجبهم وإن لم نخفض رؤوسنا عندما يهاجموننا وإذا دخلنا مناطق يعتقدون أنها حكرا عليهم".
وتابع رودريغو: "لكن لسوء حظهم فإننا لن نتوقف".
وعبر المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي غاب عن مواجهة الأرجنتين للإصابة عن دعمه لزميله رودريغو عندما كتب عبر منصتي "إنستغرام" و"X" "لن نتوقف".