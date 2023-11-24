أس: رودريغو يعاني من إصابة في الركبة

وقالت "أس" إن رودريغو بقي في صالة الألعاب الرياضية ولم يخرج على العشب مع زملائه في ريال مدريد لأنه كان يعاني من تورم في الركبة.

وتم إجراء الاختبارات، والتي ستستمر اليوم، وبحسب الصحيفة يثق ريال مدريد في أن الأمر ليس خطيرًا، وسيتم حله بالعلاج الطبيعي لكن هناك شكوك حول لحاق اللاعب بمواجهة قادش في الليغا يوم الأحد.

وبات ريال مدريد يعاني من أزمة على مستوى الخط الهجومي؛ حيث يغيب البرازيلي الآخر فينيسيوس جونيور بسبب إصابة، وقالت "أس" إنه لن يعود قبل فبراير 2024.

وهذا يعني أن أنشيلوتي لم يتمكن من الاعتماد على الثنائي البرازيلي فينيسيوس ورودريغو (الذي سجل أربعة أهداف ضد فالنسيا قبل أيام) أو أردا غولر أمام قادش.