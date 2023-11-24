أس: رودريغو يعاني من إصابة في الركبة
كشفت صحيفة "أس" أن المهاجم البرازيلي رودريغو لاعب ريال مدريد يعاني من إصابة في الركبة.
وبحسب الصحيفة فإن المهاجم البرازيلي الشاب عاد متألما بعد مباراة منتخب بلاده البرازيلي على ملعب ماراكانا أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026.
ووفقا للصحيفة فإن رودريغو عاد إلى مدريد فجرا، بعد أن لعب جميع دقائق المباراة ضد الأرجنتين، وبعد ساعات من الراحة ذهاب إلى فالديبيباس حيث يتدرب لاعبو ريال مدريد.
وقالت "أس" إن رودريغو بقي في صالة الألعاب الرياضية ولم يخرج على العشب مع زملائه في ريال مدريد لأنه كان يعاني من تورم في الركبة.
وتم إجراء الاختبارات، والتي ستستمر اليوم، وبحسب الصحيفة يثق ريال مدريد في أن الأمر ليس خطيرًا، وسيتم حله بالعلاج الطبيعي لكن هناك شكوك حول لحاق اللاعب بمواجهة قادش في الليغا يوم الأحد.
وبات ريال مدريد يعاني من أزمة على مستوى الخط الهجومي؛ حيث يغيب البرازيلي الآخر فينيسيوس جونيور بسبب إصابة، وقالت "أس" إنه لن يعود قبل فبراير 2024.
وهذا يعني أن أنشيلوتي لم يتمكن من الاعتماد على الثنائي البرازيلي فينيسيوس ورودريغو (الذي سجل أربعة أهداف ضد فالنسيا قبل أيام) أو أردا غولر أمام قادش.
ولن يكون أمام أنشيلوتي سوى مهاجمين جاهزين هما إبراهيم دياز وخوسيلو.
وسجل رودريغو 5 أهداف وصنع 4 في 17 مباراة الموسم الحالي مع ريال مدريد في مختلف المسابقات.
ويملك ريال مدريد 32 نقطة من 13 مباراة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويتأخر بنقطتين عن المتصدر جيرونا علما أن الميرنغي تأهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بعدما حصد 12 نقطة في أول 4 جولات.
وبعد مواجهة قادش في الليغا خارج ملعب سانتياغو برنابيو يستضيف ريال مدريد منافسه نابولي يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.