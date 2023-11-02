رسميا.. ريال مدريد يجدد عقد رودريغو حتى 2028

أعلن ريال مدريد رسميا اليوم الخميس تجديد عقد مهاجمه البرازيلي رودريغو حتى 2028.

ونشر ريال مدريد صورا لرودريغو مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وهما يحملان قميصا كتب عليه "2028" في إشارة إلى التجديد حتى 2028.

وعلى الرغم من تألقه كهداف منذ بداية مسيرته، إلا أن رودريغو مرّ بجفاف تهديفي في بداية الموسم الحالي، حيث سجل هدفين في 12 مباراة.

وانضم رودريغو لريال مدريد في 2019 من سانتوس مقابل 45 مليون يورو وبحسب موقع "transfermarkt" فإن رودريغو سجل 39 هدفًا وصنع 39 في 179 مباراة مع ريال مدريد.