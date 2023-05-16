"النساء لا تتحدث هكذا".. إيقاف زكريا أبو خلال بعد خلاف مع مسؤولة فرنسية

أعلن نادي تولوز، حامل لقب كأس فرنسا، إيقاف لاعبه الدولي المغربي زكريا أبو خلال على خلفية تقرير نشره راديو مونت كارلو حول خلاف بين اللاعب والسيدة لورانس أريباجي، نائبة عمدة تولوز لشؤون الرياضة.

حسب التقرير، تعود أحداث الواقعة لما بعد فوز تولوز بكأس فرنسا على حساب نانت نهاية الشهر الماضي، حيث كان الاحتفال بالفريق في مبنى بلدية تولوز، وأثناء كلمة المدرب فيليب مونتانييه.

وحسب راديو مونت كارلو فإن بعض لاعبي تولوز أحدثوا بعض الصخب بالاحتفال أثناء كلمة المدرب مونتانييه، وهو ما لم يعجب لورانس أريباجي التي طالبتهم بالهدوء، وهو ما جعل أبو خلال يرد عليها :"في منزلي، النساء لا تتحدث هكذا إلى الرجال".