"النساء لا تتحدث هكذا".. إيقاف زكريا أبو خلال بعد خلاف مع مسؤولة فرنسية
أعلن نادي تولوز، حامل لقب كأس فرنسا، إيقاف لاعبه الدولي المغربي زكريا أبو خلال على خلفية تقرير نشره راديو مونت كارلو حول خلاف بين اللاعب والسيدة لورانس أريباجي، نائبة عمدة تولوز لشؤون الرياضة.
حسب التقرير، تعود أحداث الواقعة لما بعد فوز تولوز بكأس فرنسا على حساب نانت نهاية الشهر الماضي، حيث كان الاحتفال بالفريق في مبنى بلدية تولوز، وأثناء كلمة المدرب فيليب مونتانييه.
وحسب راديو مونت كارلو فإن بعض لاعبي تولوز أحدثوا بعض الصخب بالاحتفال أثناء كلمة المدرب مونتانييه، وهو ما لم يعجب لورانس أريباجي التي طالبتهم بالهدوء، وهو ما جعل أبو خلال يرد عليها :"في منزلي، النساء لا تتحدث هكذا إلى الرجال".
ولم يعجب رد أبو خلال نائبة العمدة لتطالب اللاعبين مجددا بالهدوء حيث ذكرتهم أنهم في مبنى رسمي تابع لبلدية تولوز.
ولم ينتهِ الأمر عند ذلك، حيث طلب أبو خلال من أريباجي الاعتذار له بعدما واجهها مجددا خلال حفل عشاء البلدية للاحتفال بالفريق.
ورغم أن أريباجي قللت من شأن الواقعة فإن نادي تولوز قرر إبعاء اللاعب الدولي المغربي عن التدريبات لحين التحقيق في ما وصفه بالادعاءات الخطيرة.
وقال تولوز في بيانه: "لن يتم الإدلاء بأي تصريحات أخرى عن الأمر لحين انتهاء التحقيق الداخلي".
وعلقت أريباجي على الخلاف مع أبوخلال بأن الأمر "ليس قضية"، حيث أشارت إلى أن لاعبي الكرة عادة لا يحبون أن يطالبهم أحد بالصمت.
وقبل يومين، رفض أبوخلال خوض مباراة تولوز ونانت في الدوري الفرنسي بسبب حمل أندية الدوري في تلك الجولة ألوانا لدعم المثليين.