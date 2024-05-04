رد على قصة التحكيم.. فوزي لقجع يصدم الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

وأوضح: "في آخر مباراة لنهضة بركان أمام أبوسليم الليبي، "وَاشْ حنَا تدخلنَا في الحكم"؟ الإخوان الليبين قالوا إن الاتحاد المغربي تدخل في قرارات الحكم المصري..، هذا رأيهم، ولكن الواقع شيء آخر، المشكلة الحقيقية هي أن نفكر جماعيا في تطوير مستوى كرة القدم، ومن بينها تطوير مستوى الحكام".

وعند سؤاله عما إن كان الزمالك مرشحا للتتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية قال لقجع: "الزمالك من بين المرشحين".

وأتم لقجع: "لم يسبق أن تدخلت في التحكيم، حتى على المستوى الوطني طوال مسيرتي، نحن أيضا في كأس العالم ارتكبت في حقنا أخطاء، ولكن إيمانا منا بقواعد الكرة وبأن الخطأ وارد وأن الحكم إنسان، يجب علينا تقبل الخطأ".

وأكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد: "منذ تأسيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يكن هناك مسؤول مغربي في لجنة التحكيم، وأكثر من هذا، حتى عندما كان المرحوم سعيد بلقولة يحظى باعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وأدار نهائي كأس العالم، لم ينل هذا الاعتراف على المستوى القاري".

ويلعب الزمالك مع نهضة بركان المغربي يوم 12 مايو في المغرب في ذهاب نهائي الكونفدرالية على أن تقام مباراة الإياب يوم 19 مايو في القاهرة.

وسبق أن تواجه الزمالك ونهضة بركان في نهائي نسخة 219 وفاز الزمالك بضربات الترجيح، بعد فوز كل فريق 1/0 على أرضه.