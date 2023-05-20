لماذا لم يوقع ماركوس راشفورد عقدًا جديدًا مع مانشستر يونايتد؟
كشف إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، أنه يعرف سبب عدم توقيع ماركوس راشفورد على عقد جديد في أولد ترافورد.
ومع ذلك، توقف مدرب مانشستر يونايتد عن الكشف عن هذه المعلومات للجمهور، حيث يدخل أفضل هداف للفريق هذا الموسم العام الأخير في عقده مع اقتراب الموسم من نهايته.
وكانت المفاوضات بين اللاعب والنادي تسير لمدة 6 أشهر على الأقل، حيث عرض مانشستر يونايتد عقدًا مدته 5 سنوات وراتب 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.
ومع ذلك لم يضع راشفورد قلمه على الورق بعد، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" فإن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يريد أن يعرف ما إذا كان المُلاك الجدد للنادي سيقدمون له شيئًا مختلفًا.
وقال تين هاغ في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "أنا أعلم، ولكنني لا أتحدث عن العملية، دع العملية تمضي، مرة أخرى، هذا ليس مهمًا في الوقت الحالي بالنسبة لي أو لراشفورد".
وأتم: "بالنسبة له، هو الحصول على المزيد من الأهداف هذا الموسم وهو يلعب موسمًا رائعًا، والفريق يلعب موسمًا رائعًا، وعلينا أن ندخل إلى دوري أبطال أوروبا ونركز على ذلك".
وواصل: "ماركوس يريد البقاء ونريده أن يبقى، لذلك أعتقد أننا سنجد بعضنا البعض".
وسجل راشفورد 29 هدفًا في 53 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم بينها 18 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومع بقاء 3 مباريات لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، لم يتم تأمين المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويتقدم مانشستر يونايتد بنقطة واحدة على ليفربول الذي لعب مباراة أكثر، ما يمنح اليونايتد ميزة إلى حد ما في هذه المرحلة من الموسم.
وتأتي أولى مباريات يونايتد الثلاث الأخيرة، بعد ظهر اليوم السبت، عندما يقوم برحلة إلى بورنموث الذي يحتل المركز 14 في الجدول.