لماذا لم يوقع ماركوس راشفورد عقدًا جديدًا مع مانشستر يونايتد؟

كشف إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، أنه يعرف سبب عدم توقيع ماركوس راشفورد على عقد جديد في أولد ترافورد.

ومع ذلك، توقف مدرب مانشستر يونايتد عن الكشف عن هذه المعلومات للجمهور، حيث يدخل أفضل هداف للفريق هذا الموسم العام الأخير في عقده مع اقتراب الموسم من نهايته.

وكانت المفاوضات بين اللاعب والنادي تسير لمدة 6 أشهر على الأقل، حيث عرض مانشستر يونايتد عقدًا مدته 5 سنوات وراتب 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.