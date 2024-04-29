سباق بالذكاء الاصطناعي بين سبيد ورونالدو.. تعرف على الفائز (فيديو)

ويعد رونالدو حاليا النجم الأكبر في الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل رونالدو 50 هدفًا وصنع 14 في 57 مباراة منذ انضمامه للنصر مجانًا في يناير 2023.

وعاد رونالدو أمس السبت للمشاركة مع النصر أمام الخليج في الدوري السعودي بعد غيابه عن مواجهة الفيحاء بسبب طرده أمام الهلال لضرب علي البليهي في كأس السوبر السعودي.

وسيلعب النصر أمام الخليج مجددا يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والمتأهل منهما سيلعب في النهائي مع الهلال أو الاتحاد.