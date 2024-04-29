سباق بالذكاء الاصطناعي بين سبيد ورونالدو.. تعرف على الفائز (فيديو)
أجرى دارين جيسون واتكينز جونيور والمعروف بـ"Speed" سباق عدو افتراضي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر.
وأجرى سبيد سباقا للعدو بتقنية الذكاء الاصطناعي لمسافة 100 متر معتمدًا على سرعة رونالدو في الملاعب.
وكانت النتيجة تفوقًا واضحًا لرونالدو حيث تخطى سبيد بسهولة وأنهى السباق في زمن قدره 11.15 ثانية.
وسبيد أحد صانعي المحتوى على "يوتيوب"، وهو من أكثر الداعمين لرونالدو، يرتبط سبيد المولود عام 2005 بعلاقة صداقة مع رونالدو وظهر معه في أكثر من مناسبة.
ويعد رونالدو حاليا النجم الأكبر في الدوري السعودي للمحترفين.
وسجل رونالدو 50 هدفًا وصنع 14 في 57 مباراة منذ انضمامه للنصر مجانًا في يناير 2023.
وعاد رونالدو أمس السبت للمشاركة مع النصر أمام الخليج في الدوري السعودي بعد غيابه عن مواجهة الفيحاء بسبب طرده أمام الهلال لضرب علي البليهي في كأس السوبر السعودي.
وسيلعب النصر أمام الخليج مجددا يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والمتأهل منهما سيلعب في النهائي مع الهلال أو الاتحاد.