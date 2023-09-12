مدرب مانشستر يونايتد السابق: مستوى رونالدو العالي أفقده دعم زملائه في النادي
كشف مدرب مانشستر يونايتد السابق مايك فيلان، أن مستويات كريستيانو رونالدو العالية ربما أسهمت في فقدان النجم البرتغالي دعم بعض زملائه في الفريق خلال فترته الثانية في أولد ترافورد.
وقضى رونالدو فترتين في أولد ترافورد، حيث وقع لأول مرة قادمًا من سبورتنغ لشبونة في العام 2003، وقضى ست سنوات تحت قيادة السير أليكس فيرغسون قبل الانتقال إلى ريال مدريد في العام 2009.
ومع ريال مدريد وصل كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 38 عامًا، إلى قمة كرة القدم العالمية، وفاز بالكرة الذهبية خمس مرات وأربع بطولات أخرى في دوري أبطال أوروبا قبل مغادرته لتحدٍّ جديد في يوفنتوس في العام 2018.
وحسب دايلي ميل بدت عودة رونالدو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أمرًا لا مفر منه وبحلول العام 2021 عاد إلى أولد ترافورد، وعلى الرغم من أنه انطلق بطريقة نموذجية حيث قدم موسمًا ناجحًا إلا أن موسمه الثاني كان مليئًا بالمشاكل.
وتحدث فيلان وهو شخصية بارزة في مانشستر يونايتد عن كيفية انهيار فترة رونالدو الثانية في مقابلة مع سكاي سبورتس.
وقال فيلان: "في المرة الثانية، جاء أكبر سنًا بكثير وأكثر رأيًا وإرادة قوية".
"كان لا يزال يتمتع بمعايير عالية للغاية وكان رائعًا للعمل معه وربما أقول عقلية أكثر صرامة كما كان دائمًا في مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال وريال مدريد.
وواصل فيلان: "لقد أحببت ذلك لأنه لم يكن يريد أن تنخفض معاييره، لقد أراد أن تظهر معايير الآخرين، وأحيانًا تفقد بعض الأشخاص على طول الطريق عندما يحدث ذلك"، في إشارة إلى انخفاض مستويات لاعبي مانشستر يونايتد ما خلق صدامًا بين الطرفين.
وأردف :"أتذكر أوقاتًا معينة عندما كان يحاول ويحاول بقوة لكنه لم يجد الكثير من رد الفعل أو الكثير من الاستجابة، كان هناك إحباط".
وحقق رونالدو أرقامًا رائعة في فترته الثانية مع مانشستر يونايتد حيث سجل 27 هدفًا في 54 مباراة.
وأجرى قائد البرتغال مقابلة مع الإعلامي بيرس مورغان قبل كأس العالم في قطر تحدث فيها عن إحباطه.
وخلال المقابلة، انتقد علنًا عدم وجود "جوع" لدى اللاعبين الشباب في مانشستر يونايتد مقارنة بفترته الأولى في النادي، بالإضافة إلى زعمه أنه شعر بالخيانة من قبل إريك تن هاغ والعديد من الشخصيات في أولد ترافورد.
وانتقل رونالدو بعد خروج البرتغال من المونديال مباشرة إلى نادي النصر السعودي.