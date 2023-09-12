مدرب مانشستر يونايتد السابق: مستوى رونالدو العالي أفقده دعم زملائه في النادي

وحسب دايلي ميل بدت عودة رونالدو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أمرًا لا مفر منه وبحلول العام 2021 عاد إلى أولد ترافورد، وعلى الرغم من أنه انطلق بطريقة نموذجية حيث قدم موسمًا ناجحًا إلا أن موسمه الثاني كان مليئًا بالمشاكل.

وتحدث فيلان وهو شخصية بارزة في مانشستر يونايتد عن كيفية انهيار فترة رونالدو الثانية في مقابلة مع سكاي سبورتس.

وقال فيلان: "في المرة الثانية، جاء أكبر سنًا بكثير وأكثر رأيًا وإرادة قوية".

"كان لا يزال يتمتع بمعايير عالية للغاية وكان رائعًا للعمل معه وربما أقول عقلية أكثر صرامة كما كان دائمًا في مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال وريال مدريد.

وواصل فيلان: "لقد أحببت ذلك لأنه لم يكن يريد أن تنخفض معاييره، لقد أراد أن تظهر معايير الآخرين، وأحيانًا تفقد بعض الأشخاص على طول الطريق عندما يحدث ذلك"، في إشارة إلى انخفاض مستويات لاعبي مانشستر يونايتد ما خلق صدامًا بين الطرفين.

وأردف :"أتذكر أوقاتًا معينة عندما كان يحاول ويحاول بقوة لكنه لم يجد الكثير من رد الفعل أو الكثير من الاستجابة، كان هناك إحباط".