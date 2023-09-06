رونالدو عن ميسي: غيّرنا تاريخ كرة القدم معًا.. ولسنا أصدقاء ولكن نحترم بعضنا (فيديو)
تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، عن علاقته بالأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد المنافسة الشديدة بينهما خلال فترة لعب الثنائي في الدوري الإسباني.
وكان رونالدو متألقًا بقميص ريال مدريد قبل رحيله إلى السعودية، وتوج مع الفريق الملكي بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و3 بطولات كأس العالم للأندية ومثلها لكأس السوبر الأوروبي، والدوري الإسباني (2)، كأس الملك (2)، وكأس السوبر الإسباني (2)، يُضاف إلى ذلك فوزه بجائزة الكرة الذهبية (4 مرات)
فيما فاز ميسي مع برشلونة، قبل الذهاب إلى إنتر ميامي الأمريكي، بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و3 بطولات كأس العالم للأندية ومثلها لكأس السوبر الأوروبي، والدوري الإسباني (10)، كأس الملك (10)، وكأس السوبر الإسباني (8). يُضاف إلى ذلك فوزه بجائزة الكرة الذهبية (7 مرات).
وعن هذا التنافس قال رونالدو، المتواجد في معسكر منتخب البرتغال: "إذا كنت تحب رونالدو فلا داعي لأن تكره ميسي".
وأضاف: "لقد غير الاثنان تاريخ كرة القدم، فلا داعي للكراهية".
وتابع: انتهى التنافس.. لقد شاركنا الملعب لمدة 15 سنة والثنائي يقوم بعمل جيد في السعودية وأمريكا".
وعن علاقته بميسي أجاب رونالدو: "لا أقول إننا أصدقاء، لكننا نحترم بعضنا".
ويتواجد كريستيانو رونالدو في تدريبات منتخب البرتغال استعدادًا للمباراتين المقبلتين ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024.
ويواجه منتخب البرتغال، يوم الجمعة المقبل، نظيره السلوفاكي، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات.
ثم يستقبل رونالدو وزملاؤه منتخب لوكسمبرغ، الإثنين المقبل، لحساب الجولة السادسة.