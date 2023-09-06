رونالدو عن ميسي: غيّرنا تاريخ كرة القدم معًا.. ولسنا أصدقاء ولكن نحترم بعضنا (فيديو)

وكان رونالدو متألقًا بقميص ريال مدريد قبل رحيله إلى السعودية، وتوج مع الفريق الملكي بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و3 بطولات كأس العالم للأندية ومثلها لكأس السوبر الأوروبي، والدوري الإسباني (2)، كأس الملك (2)، وكأس السوبر الإسباني (2)، يُضاف إلى ذلك فوزه بجائزة الكرة الذهبية (4 مرات)

فيما فاز ميسي مع برشلونة، قبل الذهاب إلى إنتر ميامي الأمريكي، بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و3 بطولات كأس العالم للأندية ومثلها لكأس السوبر الأوروبي، والدوري الإسباني (10)، كأس الملك (10)، وكأس السوبر الإسباني (8). يُضاف إلى ذلك فوزه بجائزة الكرة الذهبية (7 مرات).