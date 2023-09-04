رونالدو أمام جهاز كشف الكذب: لن أستبدل ألقاب دوري الأبطال بكأس العالم (فيديو)

كشفت منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، عن المزيد من الفيديوهات للتحدي الذي خضع له البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، تحت جهاز كشف الكذب، إذ أجاب عن العديد من الأسئلة بنعم أو لا والتي تهدف إلى الكشف عن مشاعره الحقيقية، في عدد من المواضيع.

وجاءت إجابات النجم البرتغالي مثيرة، وكان أبرزها رفضه استبدال 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا مقابل حصوله مع منتخب البرتغال على لقب كأس العالم.