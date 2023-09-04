رونالدو أمام جهاز كشف الكذب: لن أستبدل ألقاب دوري الأبطال بكأس العالم (فيديو)
كشفت منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، عن المزيد من الفيديوهات للتحدي الذي خضع له البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، تحت جهاز كشف الكذب، إذ أجاب عن العديد من الأسئلة بنعم أو لا والتي تهدف إلى الكشف عن مشاعره الحقيقية، في عدد من المواضيع.
وجاءت إجابات النجم البرتغالي مثيرة، وكان أبرزها رفضه استبدال 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا مقابل حصوله مع منتخب البرتغال على لقب كأس العالم.
ويستعد رونالدو للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، من أجل خوض مباراتي سلوفاكيا ولوكسمبورغ في تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024".
وأجاب "الدون" على سؤال بشأن إيمانه بإمكانية تتويج البرتغال يومًا ما بكأس العالم، إذ قال: "نعم"، إلا أن جهاز "كشف الكذب" أظهر أن إجابته هي "لا".
وجاءت أبرز الأسئلة كالتالي:
هل الدوري الإنجليزي هو أصعب دوري في العالم؟
رونالدو: نعم
جهاز كشف الكذب: إجابة صادقة
هل السير أليكس فيرغسون هو أفضل مدرب في التاريخ؟
كريستيانو: من الصعب القول إنه الأفضل، صحيح أنني حققت معه الكثير من البطولات، لكن اختيار مدرب واحد ليس عادلًا، فسأقول إنه من أفضل المدربين.
المذيع: إجابة منطقية وصادقة
هل هدفك بالمقصية ضد يوفنتوس هو أفضل هدف لك على الإطلاق؟
رونالدو: نعم
جهاز كشف الكذب: إجابة خاطئة.
هل ما زلت تحمل الرقم القياسي كأكثر من سجَّل في التاريخ؟
كرستيانو رونالدو: نعم
جهاز كشف الكذب: إجابة صادقة
كم عددها؟
الأسطورة كريستيانو: 835 الموثقة بفيديو (العدد ارتفع الآن وأصبح لديه 850 هدفًا).
هل تشاهد أهدافك مرة أخرى؟
رونالدو: نعم
جهاز كشف الكذب: إجابة صادقة
هل سبق لك تناول الوجبات السريعة؟
رونالدو: نعم مرات عديدة
جهاز كشف الكذب: إجابة صادقة.
هل تُبدل ألقاب دوري أبطال أوروبا الخمسة التي حققتها مقابل كأس العالم؟
رونالدو: لا
جهاز كشف الكذب: إجابة صادقة
هل سيستطيع أحد تحطيم رقمك القياسي كأكثر من سجل أهدافًا في تاريخ كرة القدم؟
رونالدو: لا
جهاز كشف الكذب: إجابة صادقة.
هل أنت أفضل هداف في التاريخ؟
كريستيانو رونالدو: نعم
جهاز كشف الكذب: إجابة صادقة.
يذكر أن رونالدو يتألق بشكل كبير هذا الموسم مع النصر، حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 6 أهداف.