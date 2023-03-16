إيقاف طارق حامد لاعب الاتحاد بعد تلفظه على ستويكوفيتش حارس الفيحاء

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف طارق حامد لاعب وسط نادي الاتحاد لارتكابه "سلوكا غير رياضي" تجاه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء.

وكشف مقطع فيديو تلفظ طارق حامد بلفظ غير لائق تجاه فلاديمير ستويكوفيتش حارس الفيحاء خلال لعب ضربات الترجيح بين الفريقين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الإثنين الماضي، وسط مطالبات بإيقافه.

وقررت ‏لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف اللاعب طارق حامد مباراة واحدة، وتغريمه 10 آلاف ريال لارتكابه سلوكا غير رياضي خلال مواجهة ‎الفيحاء بكأس خادم الحرمين الشريفين.