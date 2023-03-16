إيقاف طارق حامد لاعب الاتحاد بعد تلفظه على ستويكوفيتش حارس الفيحاء
قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف طارق حامد لاعب وسط نادي الاتحاد لارتكابه "سلوكا غير رياضي" تجاه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء.
وكشف مقطع فيديو تلفظ طارق حامد بلفظ غير لائق تجاه فلاديمير ستويكوفيتش حارس الفيحاء خلال لعب ضربات الترجيح بين الفريقين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الإثنين الماضي، وسط مطالبات بإيقافه.
وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف اللاعب طارق حامد مباراة واحدة، وتغريمه 10 آلاف ريال لارتكابه سلوكا غير رياضي خلال مواجهة الفيحاء بكأس خادم الحرمين الشريفين.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن ستويكوفيتش، رفض رفع دعوى قضائية ضد طارق حامد، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية": "أنا لا أفهم العربية، إلا قليلا، وكل ما أخبرني به كان عن ركلة الجزاء، فأنا لن أقاضيه، ولاعب الاتحاد لم يفعل شيئا خاطئا، أو سيئا، كل شيء كان رياضيا".
وبسؤال حارس الفيحاء عن تداول مقطع الفيديو عبر السوشيال ميديا، ومطالبة الجماهير بمقاضاة طارق حامد، أجاب: "لا أتابع ذلك، ولا أنتبه إلى تلك الأشياء".
كما أكد عبدالله أبانمي، رئيس نادي الفيحاء، على أن ناديه لا ينوي مقاضاة طارق حامد، مشددا على أنه لم يتابع الفيديو، ولا يهتم بما تم تداوله عنه في وسائل التواصل الاجتماعي عقب انتهاء المباراة.
وتأهل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه بضربات الترجيح (4/3) على الفيحاء، بعد التعادل 1/1 في ربع نهائي المسابقة، اليوم الإثنين.
ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني.