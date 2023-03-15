فلاديمير حارس الفيحاء يحسم موقفه من إمكانية مقاضاة طارق حامد لاعب الاتحاد

وقال ستويكوفيتش في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية": "أنا لا أفهم العربية، إلا قليلا، وكل ما أخبرني به كان عن ركلة الجزاء، فأنا لن أقاضيه، ولاعب الاتحاد لم يفعل شيئا خاطئا، أو سيئا، كل شيء كان رياضيا".

وبسؤال حارس الفيحاء عن تداول مقطع الفيديو عبر السوشيال ميديا، ومطالبة الجماهير بمقاضاة طارق حامد، أجاب: "لا أتابع ذلك، ولا أنتبه إلى تلك الأشياء".

وفي نفس السياق، أكد عبد الله أبانمي، رئيس نادي الفيحاء، أن ناديه لا يعتزم مقاضاة طارق حامد، مشددا على أنه لم يتابع الفيديو، ولا يهتم بما تم تداوله عنه في وسائل التواصل الاجتماعي عقب انتهاء المباراة.