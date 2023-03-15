فلاديمير حارس الفيحاء يحسم موقفه من إمكانية مقاضاة طارق حامد لاعب الاتحاد
رفض الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، حارس مرمى الفيحاء، اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الدولي المصري طارق حامد، لاعب نادي الاتحاد السعودي.
وأثار مقطع فيديو لطارق حامد خلال مباراة الفريقين في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه حامد يتحدث إلى فلاديمير، وأشار البعض إلى أن الحديث حمل ألفاظا وعبارات غير لائقة من لاعب الوسط المصري تجاه حارس الفيحاء.
وقال ستويكوفيتش في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية": "أنا لا أفهم العربية، إلا قليلا، وكل ما أخبرني به كان عن ركلة الجزاء، فأنا لن أقاضيه، ولاعب الاتحاد لم يفعل شيئا خاطئا، أو سيئا، كل شيء كان رياضيا".
وبسؤال حارس الفيحاء عن تداول مقطع الفيديو عبر السوشيال ميديا، ومطالبة الجماهير بمقاضاة طارق حامد، أجاب: "لا أتابع ذلك، ولا أنتبه إلى تلك الأشياء".
وفي نفس السياق، أكد عبد الله أبانمي، رئيس نادي الفيحاء، أن ناديه لا يعتزم مقاضاة طارق حامد، مشددا على أنه لم يتابع الفيديو، ولا يهتم بما تم تداوله عنه في وسائل التواصل الاجتماعي عقب انتهاء المباراة.
وتأهل الاتحاد على حساب الفيحاء إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الفيحاء بركلات الترجيح (4/3)، بعد التعادل (1/1) في الوقت الأصلي من المباراة.
وتلقى طارق حامد بطاقة صفراء في الشوط الإضافي الأول بعد تدخل قوي مع لاعب الفيحاء.
وسيغيب طارق حامد عن مباراة نصف النهائي بسبب تراكم البطاقات.
ويلعب الاتحاد ضد الهلال يوم الأحد المقبل ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.