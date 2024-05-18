حدث تاريخي ينتظر نسخة كأس العالم 2034 في السعودية

وستكون المملكة العربية السعودية ثالث دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم عبر التاريخ بعد نسخة 2022 التي أقيمت في قطر وتوج بها منتخب الأرجنتين.

وتشارك المملكة المغربية في تنظيم نسخة كأس العالم 2030 بجانب إسبانيا والبرتغال.

وقرر الفيفا في وقت سابق زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا في كأس العالم بداية من النسخة القادمة في مونديال 2026.

وتقام النسخة القادمة في 3 دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بينما تقام نسخة 2030 في 3 دول أيضاً.