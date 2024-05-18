حدث تاريخي ينتظر نسخة كأس العالم 2034 في السعودية
تشهد نسخة كأس العالم 2034 المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية حدثاً تاريخياً لأول مرة في تاريخ المونديال.
وفازت السعودية بحق استضافة كأس العالم 2034 بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إسناد تنظيم هذه النسخة لقارة آسيا.
وأكدت قناة الإخبارية السعودية، اليوم السبت، أن نسخة 2034 لبطولة كأس العالم ستقام لأول مرة في دولة واحدة بمشاركة 48 منتخباً.
ونقلت القناة السعودية على لسان مصدر في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن تلك النسخة ستقام بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في دولة واحدة في تاريخ البطولة.
وأشارت القناة السعودية إلى أن المملكة ستصبح أول دولة تستضيف بطولة كأس العالم بمفردها بالشكل الجديد والذي يشهد مشاركة 48 منتخباً.
وتابع المصدر: "جميع مباريات المونديال الـ 104 ستكون موزعة على مناطق المملكة".
وستكون المملكة العربية السعودية ثالث دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم عبر التاريخ بعد نسخة 2022 التي أقيمت في قطر وتوج بها منتخب الأرجنتين.
وتشارك المملكة المغربية في تنظيم نسخة كأس العالم 2030 بجانب إسبانيا والبرتغال.
وقرر الفيفا في وقت سابق زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا في كأس العالم بداية من النسخة القادمة في مونديال 2026.
وتقام النسخة القادمة في 3 دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بينما تقام نسخة 2030 في 3 دول أيضاً.